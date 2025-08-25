Містечко Помфрет вражає красою навіть вибагливих туристів: дорога Хоу-Гілл звивається вниз схилом, відкриваючи зелені поля, лісові смуги та неймовірні осінні пейзажі. Не дивно, що туристів тут швидко стало більше, ніж місцевих жителів.

Помфрет розташований у штаті Вермонт, і вже не один рік воно приваблює чимало туристів – зокрема тих, що хочуть зробити яскраві фотографії на тлі його ідилічної краси, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Чому туристи відвідують Помфрет?

Містечко у Вермонті налічує всього 900 людей, але на початку осені більше половини автомобілів, що проїжджають містом, мають номерні знаки інших штатів. Вони блокують одну зі смуг руху та рідко сповільнюються на дорозі з обмеженням швидкості. І причина полягає в тому, що вони хочуть сфотографувати неймовірні сільські пейзажі на тлі осіннього листя.

У Помфреті, окрім театру, художнього центру з галереєю та універсального магазмну, є всього кілька підприємств. Але приваблюють туристів не вони, а ферми, де можна самостійно збирати гарбузи чи яблука. Особливо популярним став будинок 1700-х років, поряд з яким розташована одна з ферм.

І дуже швидко вона стала відома як одне з найбільш фотографованих місць у штаті.

Це прекрасне місце. Шкода, що його зруйнували для всіх,

– поділилася координаторка місцевих виставок Дебора Гудвін.

Інфлюенсери не просто приїздять до містечка, а перелазять через ворота, обклеєні знаками "вхід заборонено", встановлюють кабінки для перевдягання, аби розмістити численні привезені костюми, залишають сміття на узбіччі та блокують дороги.

Помфрет відвідує чимало туристів через пейзажі / Фото Instagram

Зрештою місцеві жителі звернулися до місцевої влади, і дорогу до ферми зробили односторонньою, аби обмежити рух, та навіть цього було недостатньо. Тоді місцева влада проголосувала за закриття доріг, що ведуть до ферми, у пік сезону – з 23 вересня по 15 жовтня.

Відтепер в цей період їздити дорогами можуть тільки місцеві – і це викликало гнів мандрівників, що приїхали спеціально для того, аби зробити фото.

