Ось куди поїхати у грудні на море: 5 спекотних міст

Грудень – це один з найкращих місяців для відпочинку на морі, і це також чудова можливість втекти від холодів та снігу принаймні на тиждень.

Виявляється, навіть у грудні є чимало чудових місць, де температура не опускається дуже низько, а море все ще залишається теплим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Куди поїхати на море у грудні?

Кейптаун

Тіло в Кейптауні починається у грудні, і температура становить приблизно 19,8 градуса тепла. Опадів у цей місяць передбачається небагато, а сонячний день триває близько 11 годин.

Клімат часто порівнюють з середземноморським літом – і це пояснює, чому чимало туристів тягне сюди, як магнітом.

Мадейра

Це чудовий варіант для людей, що хочуть в грудні насолодитися м'яким і приємним теплом, але не виснажливою спекою. Середня температура на Мадейрі у грудні – 20 градусів. Погода переважно суха, але можуть бути й дощі, особливо у гірських регіонах.

Острів досить горбистий, тож погодні умови можуть змінюватися дуже швидко з набором висоти.

Тенерифе

Це – класичне місце для зимового відпочинку. В грудні середня температура – 22 градуси, а сонячне світло можна бачити близько 6 годин на день. На жаль, грудень – це також сезон, коли випадає більше опадів, і особливо на півночі, проте їхня загальна кількість залишається низькою, і все ще лишається чимало сухих днів, пише Holiday Weather.



У грудні можна відпочивати на Тенерифе / Фото Pexels

Брисбен

Якщо ви мріяли відвідати Австралію, тоді грудень – це ідеальний час, адже в цей період в Австралії літо. Вологий субтропічний клімат гарантує температуру близько 28 градусів, а вночі покажчик термометра не падає нижче 21 градуса.

Барбадос

У грудні Барбадос вступає у сухий сезон, і Метеорологічна служба повідомляє, що середня температура цього місяця сягатиме 29,5 градуса. Втім, варто бути готовими до певної кількості опадів – та найчастіше це короткочасні зливи, а не затяжні дощі.

Що ще потрібно знати туристам?