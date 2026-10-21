Понад 100 тисяч євро на рік: які професії в Німеччині приносять найбільший дохід

Лікарі, керівники та інженери очолили рейтинг найбільш високооплачуваних спеціальностей у Німеччині за підсумками 2025 – 2026 років. Їхні річні доходи сягають 70 – 150 тисяч євро брутто на тлі дефіциту кваліфікованих фахівців.

За даними Федерального статистичного відомства Німеччини Destatis, загальна медіанна зарплата штатних працівників у країні склала 54 066 євро брутто на рік зі спеціальними виплатами. Водночас середня зарплата досягла позначки 64 441 євро, а десята частина найбільш високооплачуваних спеціалістів отримує від 100 719 євро.

Географічний розрив у доходах залишається помітним по всій країні. У західних землях працівники отримують у середньому 55 435 євро, тоді як у східних регіонах без урахування Берліна цей показник становить 46 013 євро брутто.

Медицина та інженерія утримують фінансове лідерство

Згідно зі звітом Stepstone Gehaltsreport 2026, першість за рівнем зарплат упевнено утримують лікарі. Медіанний дохід медиків сягає 105 500 євро на рік, а фахівці вузького профілю та керівники відділень заробляють значно більше.

Інженери посідають другу сходинку із медіанною оплатою близько 75 000 євро на рік завдяки розвиненій автоіндустрії та машинобудуванню. Досвідчені розробники систем автоматизації та спеціалісти відновлюваної енергетики можуть претендувати на заробітки до 90 000 євро.

Керівні посади у великих корпораціях, банках і фармацевтиці гарантують доходи від 80 000 до 150 000 євро на рік. Тим часом у сфері освіти та державної служби виплати стабільніші, проте скромніші – від 45 000 до 70 000 євро.

Зміни в IT-секторі та робітничі спеціальності

Федеральне агентство праці констатує трансформацію технологічного ринку праці. Загального дефіциту розробників у Німеччині більше немає, а медіанна ставка програмістів становить від 6 300 до 6 700 євро щомісяця. Стійкий попит із річними окладами понад 100 000 євро зберігається лише на провідних архітекторів хмарних рішень, спеціалістів із кібербезпеки та штучного інтелекту.

Сегмент кваліфікованих робітничих професій демонструє гостру нестачу рук. У ремісничій сфері вакансії залишаються відкритими в середньому 242 дні проти 167 днів у середньому по ринку. Електрики, мехатроніки, сантехніки та фахівці систем вентиляції без вищої освіти стабільно заробляють від 35 000 до 60 000 євро щороку.

Регіональний рівень доходів традиційно вищий у Мюнхені, Франкфурті-на-Майні, Штутгарті та Гамбурзі. Утім, експерти застерігають, що високі оклади в південних мегаполісах нівелюються рекордною вартістю житлової оренди.

Реалії працевлаштування українців без мови

За останніми офіційними даними відомства з праці, загальний кадровий дефіцит наразі охоплює 157 груп професій. Ключовою перепоною для іноземних фахівців у медицині, юриспруденції та освіті є процес підтвердження дипломів та мовний ценз.

Англійська мова дає змогу працевлаштуватися здебільшого лише в міжнародних IT-хабах і фінансових структурах. Для отримання конкурентної ставки в інших напрямах обов'язковим є володіння німецькою на рівні B1 – B2.

До речі, повідомлялося, що Німеччина посилює правила складання мовного іспиту для мігрантів з 1 листопада 2026 року. Так, іспит можуть не зарахувати у разі провалу бодай однієї з його усних чи письмових частин.

Нагадаємо, раніше ми писали про працевлаштування українців у Німеччині, де на кінець 2025 року роботу мала вже понад половина зареєстрованих громадян під тимчасовим захистом.