Про це повідомляє видання Bild із посиланням на нове розпорядження міністерства внутрішніх справ країни.

Кого з українців торкнуться зміни?

Для українців із тимчасовим захистом у Німеччині інтеграційні курси фінансує держава, а навчання передбачає комплексну підготовку до всіх блоків тестування.

Тому зміни передусім торкнуться тих, хто намагається скласти мовний іспит самостійно без проходження занять або обійти вимоги нечесним шляхом.

Чому посилюють правила складання іспиту?

Влада Німеччини зафіксувала посилення випадків шахрайства. Учасники курсів нелегально купували готові відповіді на тестові запитання в інтернеті та вносили їх у бланки блоку "Аудіювання та читання".

Цей блок містить 45 завдань із вибором варіантів. Натомість у письмовій частині, де вимагається скласти коротке повідомлення, порушники часто взагалі залишали аркуші чистими.

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За чинними нормами тест зараховували як успішно складений завдяки купленим високим балам за першу частину та підтвердженню розмовного рівня B1.



Посилення правил складання мовного іспиту для мігрантів у Німеччині / picture alliance/dpa

Письмові навички стануть обов'язковими для зарахування

Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт вирішив зупинити цю практику новою постановою. Відтепер іспит не вважатиметься складеним, якщо хоча б одна з його обов'язкових частин опрацьована недостатньо.

Письмові знання німецької мови є важливою передумовою для стійкої та відповідальної інтеграції,

– пояснили рішення у відомстві.

Торік мовний тест після закінчення інтеграційних курсів складали 318 550 іноземців. Із них бажаного рівня B1, необхідного для вільного спілкування в побуті, досягли 175 193 особи, тобто 55% учасників.

Ще 102 663 особи отримали сертифікат нижчого рівня A2, а 40 694 претенденти не змогли подолати навіть цю планку.

Який іспит треба складати для вступу до ВНЗ у Німеччині?

Feststellungsprüfung – це кваліфікаційний іспит для іноземних абітурієнтів, який дає змогу підтвердити готовність до вступу у вищі навчальні заклади Німеччини.

Під час випробування потрібно скласти визначені предмети німецькою мовою. Зазвичай до іспиту готуються в спеціальних підготовчих закладах Studienkolleg.

Водночас його можна скласти екстерном, без проходження відповідного навчання. Для цього необхідно звернутися до приймальної комісії обраного університету й уточнити умови допуску та вимоги до атестації. Підготовка до іспиту може передбачати опрацювання рекомендованої літератури або виконання завдань із попередніх років. Feststellungsprüfung складається з письмової та усної частин.