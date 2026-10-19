Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на новое распоряжение министерства внутренних дел страны.

Кого из украинцев коснутся эти изменения?

Для украинцев, имеющих временную защиту в Германии, интеграционные курсы финансируются государством, а обучение предусматривает комплексную подготовку ко всем блокам тестирования.

Поэтому изменения в первую очередь коснутся тех, кто пытается сдать языковой экзамен самостоятельно, не посещая занятия, или обойти требования нечестным путем.

Почему ужесточают правила сдачи экзамена?

Власти Германии зафиксировали рост числа случаев мошенничества. Участники курсов нелегально покупали готовые ответы на тестовые вопросы в интернете и вносили их в бланки блока "Аудирование и чтение".

Этот блок содержит 45 заданий с выбором вариантов. Зато в письменной части, где требуется составить короткое сообщение, нарушители часто вообще оставляли листы пустыми.

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Согласно действующим нормам, тест засчитывался как успешно сданный благодаря купленным высоким баллам за первую часть и подтверждению разговорного уровня B1.



Ужесточение правил сдачи языкового экзамена для мигрантов в Германии / picture alliance/dpa

Письменные навыки станут обязательными для зачета

Министр внутренних дел Александр Добриндт решил положить конец этой практике новым постановлением. Отныне экзамен не будет считаться сданным, если хотя бы одна из его обязательных частей проработана недостаточно.

Письменные знания немецкого языка являются важным условием для устойчивой и ответственной интеграции,

– пояснили в ведомстве.

В прошлом году языковой тест по окончании интеграционных курсов сдавали 318 550 иностранцев. Из них желаемого уровня B1, необходимого для свободного общения в быту, достигли 175 193 человека, то есть 55 % участников.

Что касается сертификатов более низкого уровня A2, то еще 102 663 человека получили их, а 40 694 соискателя не смогли преодолеть даже эту планку.

Какой экзамен нужно сдавать для поступления в вуз в Германии?

Feststellungsprüfung – это квалификационный экзамен для иностранных абитуриентов, который и позволяет подтвердить готовность к поступлению и в высшие учебные заведения Германии.

В ходе экзамена необходимо сдать определенные предметы на немецком языке. Обычно к экзамену готовятся в специальных подготовительных учреждениях Studienkolleg.

В то же время его можно сдать экстерном, без прохождения соответствующего обучения. Для этого необходимо обратиться в приемную комиссию выбранного университета и уточнить условия допуска и требования к аттестации. Подготовка к экзамену может включать изучение рекомендуемой литературы или выполнение заданий предыдущих лет. Feststellungsprüfung состоит из письменной и устной частей.