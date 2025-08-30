Feststellungsprüfung – это немецкий аналог НМТ, и к нему допускают после обучения на подготовительных курсах для иностранных студентов Studienkolleg, сообщает 24 Канал со ссылкой на Освіта.UA.

Интересно Польша усилила таможенный контроль: что стоит знать путешественникам

Что такое экзамен Feststellungsprüfung?

Экзамен Feststellungsprüfung нужно сдать для того, чтобы поступить в немецкий вуз.

Сдать экзамен Feststellungsprüfung можно как после подготовительных курсов, так и экстерном, без специального обучения. Но в таком случае абитуриенту нужно связаться с приемной комиссией университета Германии и узнать о требованиях к аттестации.

В некоторых случаях абитуриентам выдают список литературы, в других – задания из предыдущих лет. Форма сдачи экзамена – устная и письменная.

Как проходит экзамен?

Классический экзамен состоит из языкового теста, тестирования по общеобразовательным предметам, которые абитуриент выбирает самостоятельно, а также тестового модуля по специальности. Успешное прохождение этого экзамена дает право подаваться в любой университет в Германии.

Впрочем, оно также не гарантирует зачисление – в немецкие учебные заведения, как и в украинские, зачисляют на конкурсной основе.

Тестирование по каждому предмету длится от двух до четырех часов. В сертификате за экзамен указывается полученная оценка, а также указывается и минимально допустимый и максимально возможный балл по каждому предмету.

Экзамен можно сдать повторно, но нужно учитывать, что сделать это можно не ранее, чем через полгода после неудачной попытки. Также пересдавать экзамен можно только раз.