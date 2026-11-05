Там постійно черги: в ДПСУ попередили про 3 найзавантаженіші пункти пропуску з Польщею

Кілька пунктів пропуску з Польщею на Львівщині надзвичайно популярні – і якщо кордон потрібно перетнути швидко та без тривалих затримок, краще обрати інші варіанти.

Про те, які пункти пропуску з Польщею зараз найбільше завантажені, на брифінгу розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, пише "Укрінформ".

На яких пунктах пропуску з Польщею можуть утворюватися черги?

Демченко повідомив, що в окремі дні зростає потік автомобілів в Устилузі, Краківці та Шегинях. Тож періодично саме на цих пунктах пропуску можуть виникати великі черги.

Найбільш пріоритетним залишається кордон з Польщею, там можуть бути окремі навантаження на пункти пропуску. Традиційно люди для себе обирають три напрямки, де найбільш активно перетинають кордон і де можуть фіксуватися скупчення автівок,

– повідомив він.

Тож за можливості у ДПСУ радять користуватися й іншими пунктами пропуску – це дозволить значно швидше перетнути кордон. Адже трапляється й так, що коли в одному пункті довга черга, інший не має її взагалі.

Зі станом завантаженості пунктів пропуску можна ознайомитися на сторінці Західного регіонального управління ДПСУ у Facebook. Кожні три години там оновлюють інформацію щодо кожного з напрямків.