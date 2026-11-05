Там постоянно образуются очереди: в ГПСУ предупредили о 3 самых загруженных пунктах пропуска с Польшей

О том, какие пункты пропуска с Польшей сейчас наиболее загружены, на брифинге рассказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, пишет "Укринформ".

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На каких пунктах пропуска с Польшей могут образовываться очереди?

Демченко сообщил, что в отдельные дни увеличивается поток автомобилей в Устилуге, Краковце и Шегинях. Поэтому периодически именно на этих пунктах пропуска могут возникать большие очереди.

Наиболее приоритетным остается граница с Польшей, там могут наблюдаться отдельные загрузки на пунктах пропуска. Традиционно люди выбирают три направления, где наиболее активно пересекают границу и где могут фиксироваться скопления автомобилей– сообщил он.

Поэтому, по возможности, в ГПСУ советуют пользоваться и другими пунктами пропуска – это позволит значительно быстрее пересечь границу. Ведь бывает и так, что когда в одном пункте длинная очередь, в другом ее нет вовсе.

С информацией о загруженности пунктов пропуска можно ознакомиться на странице западного регионального управления ГПСУ в Facebook. Каждые три часа там обновляют информацию по каждому из направлений.