У яких країнах ЄС родини мають найбільші борги: хто очолив несподіваний рейтинг

Іпотека, споживчі кредити та інші позики формують боргове навантаження родин. Нові дані Eurostat показали, що звичні уявлення про країни, де домогосподарства позичають найбільше, не відповідають реальній картині.

У 2025 році сукупний борг домогосподарств становив 49,4% ВВП Європейського Союзу, однак в окремих державах цей показник був майже вдвічі вищим. Про це пише Euronews із посиланням на Eurostat, передає 24 Канал.

Великі борги не завжди означають фінансові проблеми

До боргу домогосподарств зараховують іпотеку, споживчі кредити та інші позики. Співвідношення цієї суми до ВВП дає змогу порівнювати боргове навантаження у країнах із різними за розміром економіками. Водночас показник не відображає, скільки заборгувала кожна окрема родина.

Довідка. ВВП – це загальна вартість товарів і послуг, вироблених у країні за рік. Якщо борг домогосподарств становить 50% ВВП, загальна сума їхніх позик дорівнює половині річного обсягу економіки.

У 2025 році борг домогосподарств становив 49,4% ВВП ЄС і 50,5% ВВП єврозони. Обидва показники щороку знижуються з 2020 року, коли вони перевищували 60%.

Високий рівень боргів не обов'язково свідчить про фінансові труднощі. Він може бути пов'язаний із розвиненим іпотечним ринком, поширеним придбанням житла в кредит і доступом до різних фінансових послуг. Водночас надмірна закредитованість може посилювати економічні спади.

Європейська комісія вважає 55% ВВП межею, після якої борги домогосподарств можуть становити макроекономічний ризик. Фінансова криза 2008 року також почалася з проблем у фінансах домогосподарств, а не державних бюджетів.

Нідерланди майже вдвічі перевищили середній рівень ЄС

У семи країнах Євросоюзу борг домогосподарств перевищує 55% ВВП. Усі вони розташовані на півночі або заході Європи. Натомість у південних країнах показники значно нижчі.

В Італії борг родин становить 35,9% ВВП, у Греції – 38%, а в Іспанії – 42,9%. Хоча уряди цих держав мають одні з найбільших боргів у Європі, їхні домогосподарства позичають значно стриманіше.

Рейтинг очолили Нідерланди, де сукупний борг домогосподарств сягнув 93,5% ВВП. Далі розташувалися Данія з показником 84,1% і Швеція – 82,3%.

У Фінляндії він становив 62,9%, а в Люксембурзі – 60,5%. До десятки також увійшли Франція – 59,5%, Бельгія – 56,4%, Кіпр – 54,2%, Португалія – 53,9% і Німеччина – 49%.

Що стоїть за високими боргами родин?

У Нідерландах діють вигідні умови для оформлення іпотеки. Покупці можуть позичити суму, що дорівнює повній вартості житла, а на сплачені відсотки поширюється податкова пільга. Високе боргове навантаження частково врівноважують значні пенсійні накопичення та фінансові активи домогосподарств.

У Данії великі борги родин також частково врівноважуються пенсійними заощадженнями та нерухомістю. У 2024 році борг домогосподарств становив близько 177% їхнього наявного доходу.

У Швеції переважають іпотечні кредити зі змінною ставкою, тому позичальники особливо залежать від коливань відсотків.

У Фінляндії більша частина боргів пов'язана з житлом. Крім звичайної іпотеки, покупцям квартир можуть переходити борги житлових компаній. Разом ці позики формують близько трьох чвертей заборгованості домогосподарств, тому влада посилює їхнє регулювання.

У Франції іпотечні кредити переважно мають фіксовану ставку, а витрати на погашення боргів зазвичай не можуть перевищувати приблизно третину чистого доходу позичальника.

У Бельгії багато родин також купують житло в іпотеку, однак більшість таких кредитів мають фіксовані ставки.

У Люксембурзі іпотека формує близько 90% боргу домогосподарств. Водночас майже половина родин узагалі не має позик, а їхні статки залишаються одними з найбільших у Європі.

У Португалії понад 90% іпотечних кредитів мають змінну або змішану ставку, пов'язану з Euribor. Через це виплати родин особливо залежать від рішень Європейського центрального банку. Зростання боргів там також пов'язують з активним іпотечним кредитуванням і швидким подорожчанням житла.

На Кіпрі рівень боргу домогосподарств суттєво зменшився з 2016 року. Водночас приблизно третина заборгованості досі припадає на старі проблемні кредити, які поступово врегульовують.

У Німеччині показник залишається близьким до середнього в ЄС. Це пов'язують із низькою часткою власників житла, великим ринком оренди, відносно доступними орендними ставками та відсутністю податкової пільги на відсотки за іпотекою.

Борг домогосподарств у країнах Європейського Союзу:

Загальна сума іпотек, споживчих кредитів та інших позик у відсотках до ВВП / Інфографіка