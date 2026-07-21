В 2025 году совокупный долг домохозяйств составил 49,4 % ВВП Европейского Союза, однако в отдельных странах этот показатель был почти вдвое выше. Об этом пишет Euronews со ссылкой на Eurostat, передает 24 Канал.

Большие долги не всегда означают финансовые проблемы

К долгу домохозяйств относятся ипотека, потребительские кредиты и другие займы. Соотношение этой суммы к ВВП позволяет сравнивать долговую нагрузку в странах с экономиками разного размера. В то же время этот показатель не отражает, сколько задолжала каждая отдельная семья.

Справка. ВВП – это общая стоимость товаров и услуг, произведенных в стране за год. Если долг домохозяйств составляет 50% ВВП, общая сумма их займов равна половине годового объема экономики.

В 2025 году долг домохозяйств составлял 49,4% ВВП ЕС и 50,5% ВВП еврозоны. Оба показателя ежегодно снижаются с 2020 года, когда они превышали 60%.

Высокий уровень задолженности не обязательно свидетельствует о финансовых трудностях. Он может быть связан с развитым ипотечным рынком, широким распространением приобретения жилья в кредит и доступом к различным финансовым услугам. В то же время чрезмерная закредитованность может усугублять экономические спады.

Европейская комиссия считает 55% ВВП пределом, после которого долги домохозяйств могут представлять макроэкономический риск. Финансовый кризис 2008 года также начался с проблем в финансах домохозяйств, а не государственных бюджетов.

Нидерланды почти вдвое превысили средний уровень по ЕС

В семи странах Евросоюза долг домохозяйств превышает 55% ВВП. Все они расположены на севере или западе Европы. Зато в южных странах показатели значительно ниже.

В Италии долг семей составляет 35,9% ВВП, в Греции – 38%, а в Испании – 42,9%. Хотя правительства этих государств имеют одни из самых больших долгов в Европе, их домохозяйства берут кредиты гораздо более сдержанно.

Рейтинг возглавили Нидерланды, где совокупный долг домохозяйств достиг 93,5% ВВП. Далее следуют Дания с показателем 84,1% и Швеция – 82,3%.

В Финляндии он составил 62,9%, а в Люксембурге – 60,5%. В десятку также вошли Франция – 59,5%, Бельгия – 56,4%, Кипр – 54,2%, Португалия – 53,9% и Германия – 49%.

Что стоит за высокими долгами семей?

В Нидерландах действуют выгодные условия для оформления ипотеки. Покупатели могут взять в кредит сумму, равную полной стоимости жилья, а на уплаченные проценты распространяется налоговая льгота. Высокую долговую нагрузку частично уравновешивают значительные пенсионные накопления и финансовые активы домохозяйств.

В Дании большие долги семей также частично уравновешиваются пенсионными сбережениями и недвижимостью. В 2024 году долг домохозяйств составлял около 177% их располагаемого дохода.

В Швеции преобладают ипотечные кредиты с переменной ставкой, поэтому заемщики особенно зависимы от колебаний процентных ставок.

В Финляндии большая часть долгов связана с жильем. Помимо обычной ипотеки, на покупателей квартир могут переходить долги жилищных компаний. В совокупности эти займы составляют около трех четвертей задолженности домохозяйств, поэтому власти ужесточают их регулирование.

Во Франции ипотечные кредиты преимущественно имеют фиксированную ставку, а расходы на погашение долгов, как правило, не могут превышать примерно треть чистого дохода заемщика.

В Бельгии многие семьи также приобретают жилье в ипотеку, однако большинство таких кредитов имеют фиксированные ставки.

В Люксембурге ипотека составляет около 90% долга домохозяйств. В то же время почти половина семей вообще не имеет кредитов, а их доходы остаются одними из самых высоких в Европе.

В Португалии более 90% ипотечных кредитов имеют переменную или смешанную ставку, привязанную к Euribor. Из-за этого выплаты семей особенно зависят от решений Европейского центрального банка. Рост задолженности там также связывают с активным ипотечным кредитованием и быстрым подорожанием жилья.

На Кипре уровень задолженности домохозяйств существенно снизился с 2016 года. В то же время примерно треть задолженности по-прежнему приходится на старые проблемные кредиты, которые постепенно урегулируются.

В Германии этот показатель остается близким к среднему по ЕС. Это связывают с низкой долей собственников жилья, большим рынком аренды, относительно доступными арендными ставками и отсутствием налоговой льготы на проценты по ипотеке.

Долг домохозяйств в странах Европейского Союза

Общая сумма ипотечных кредитов, потребительских кредитов и других займов в процентах от ВВП