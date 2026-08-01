Ці 5 міст найдешевші в Німеччині: оренда там обійдеться всього у 500 євро

Чимало українців замислюються про переїзд до Німеччини, але однією з найбільших перепон часто стають високі німецькі ціни. На щастя, в кількох містах країни жити можна цілком бюджетно.

Українка Людмила Русіна переконана, що у Німеччині цілком можна жити дешево – але для цього потрібно підібрати відповідне місто. Тож вона поділилася списком найдешевших для життя міст.

Які міста в Німеччині найдешевші?

Перше місто у списку несподіване – Магдебург. Там ціна на оренду квадратного метра житла – всього 7 – 9 євро. Це відносно недорого, враховуючи той факт, що у Мюнхені ціни коливаються від 22 до 30 євро за той-таки квадратний метр.

Ціна звичайної квартири у 60 квадратних метрів без комунальних обійдеться тут у 450 – 500 євро. Тоді як у Мюнхені від 1200 до 1500,

– поділилася українка.

Друге за дешевизною місто Німеччини – це Ерфурт, неподалік якого й живе українка. Там ціна оренди коливається від 9 до 11 євро за метр квадратний. Сама блогерка знає багатьох українців, що винаймають гарні трикімнатні квартири за 600 – 700 євро разом з комунальними послугами – а вони у Німеччині також недешеві.

Українка розповіла про дешеві міста в Німеччині: дивіться відео

Також Ерфурт 2026 року у Німеччині посів лише 27-ме місце за показниками якості життя. А ось за задоволеністю місцевих мешканців міцно закріпився на першому місці. Найкомфортнішим для людей місто стало в тому числі через невисоку вартість життя, а також через якісні доходи та інфраструктуру.

На третьому та четвертому місцях за бюджетністю – Дрезден та Шверин відповідно. Втім, варто бути готовими до того, що низькі ціни на житло пояснюються там не надто гарною економікою та невеликою кількістю робочих місць.

І найдорожчим з найдешевших міст є Потсдам. Квартира без комунальних послуг у приблизно 60 метрів квадратних обійдеться там приблизно у 720 – 900 євро. Блогерка переконана, що Потсдам – це гарна альтернатива Берліну, бо це спокійне, історичне та зелене місто розташоване зовсім поряд з німецькою столицею.

Ось ще кілька неймовірно дешевих міст, пише Expatico: