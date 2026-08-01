Украинка Людмила Русина убеждена, что в Германии вполне можно жить недорого – но для этого нужно выбрать подходящий город. Поэтому она поделилась списком самых недорогих для проживания городов.

Какие города в Германии самые дешевые?

Первый город в списке неожиданный – Магдебург. Там стоимость аренды квадратного метра жилья составляет всего 7–9 евро. Это относительно недорого, учитывая тот факт, что в Мюнхене цены колеблются от 22 до 30 евро за тот же квадратный метр.

Стоимость обычной квартиры площадью 60 квадратных метров без коммунальных расходов обойдется здесь в 450–500 евро. Тогда как в Мюнхене – от 1200 до 1500,

– поделилась украинка.

Второй по дешевизне город Германии – это Эрфурт, недалеко от которого и живет украинка. Там цена аренды колеблется от 9 до 11 евро за квадратный метр. Сама блогерша знает многих украинцев, которые снимают хорошие трехкомнатные квартиры за 600–700 евро вместе с коммунальными услугами – а они в Германии тоже недешевые.

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Кроме того, в 2026 году Эрфурт в Германии занял лишь 27-е место по показателям качества жизни. А вот по уровню удовлетворенности местных жителей он прочно закрепился на первом месте. Самым комфортным для людей город стал, в том числе, благодаря невысокой стоимости жизни, а также благодаря достойным доходам и инфраструктуре.

На третьем и четвертом местах по доступности – Дрезден и Шверин соответственно. Впрочем, стоит быть готовыми к тому, что низкие цены на жилье там объясняются не слишком хорошей экономикой и небольшим количеством рабочих мест.

А самым дорогим из самых дешевых городов является Потсдам. Квартира без коммунальных услуг площадью примерно 60 квадратных метров обойдется там примерно в 720–900 евро. Блогерша убеждена, что Потсдам – это хорошая альтернатива Берлину, ведь этот спокойный, исторический и зеленый город расположен совсем рядом с немецкой столицей.

Вот еще несколько невероятно дешевых городов, пишет Expatico: