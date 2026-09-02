Ці популярні польські міста виявилися найгіршими для життя: у списку є і Краків

Під час переїзду до Польщі та вибору міста потрібно враховувати не лише можливість знайти роботу та вартість оренди, але й ще кілька важливих нюансів. На якість життя дуже сильно впливають рівень безробіття, зарплат, доступність лікарів тощо.

Рейтинг 2026 року показав, що кілька досить популярних польських міст насправді ввійшли до списку найгірших для життя, пише Business Insider.

Які міста Польщі найкращі та найгірші для життя?

У виданні порівняли якість життя у 16 найбільших польських містах – по одному з кожного воєводства. Під час створення рейтингу враховували шість факторів:

безробіття;

ціни на житло;

доступність медичної допомоги коштом NFZ;

якість повітря;

рівень злочинності;

середні зарплати.

За цими показниками найкращим містом для життя в Польщі цього року став Щецин. Тим часом Люблін посів друге місце, а Лодзь – третє. Також до першої п'ятірки потрапили Познань та Бидгощ.

Тим часом у кінці рейтингу опинилися дуже популярний серед туристів Краків, а також Вроцлав, Варшава та Гданськ. Останнє місце розділили Гожув-Великопольський та Білосток.

Ось який вигляд має повний рейтинг:

Щецин. Люблін. Лодзь. Познань. Бидгощ. Ополе. Жешув. Катовіце. Ольштин. Варшава. Гданськ. Вроцлав. Кельце. Краків. Гожув-Великопольський і Білосток.

Найгірший результат у всьому рейтингу отримали Гожув-Великопольський та Білосток. І однією з головних проблем цих міст залишається доступ до медичної допомоги. Для українців. що живуть у Польщі та користуються безплатною медициною, це може мати дуже велике значення: через черги до лікарів отримати обстеження чи планову консультацію буде в рази складніше.

Водночас Гожув має серйозну перевагу, що важлива для людей, які бажають зекономити: за даними аналітиків, середня ціна квартири на вторинному ринку зараз становить 7414 злотих на квадратний метр.

За рівнем доходів Гожув програє великим економічним центрам, але житло там справді доступне. Для людей, що працюють дистанційно, цей фактор може бути значно важливішим за загальне місце в рейтингу.

На останній позиції також опинився і Білосток, але причина інша – високий рівень безробіття. Але є й сильна сторона – високий рівень безпеки.

При цьому найбільше українців дивує позиція дуже популярного Кракова у рейтингу – адже він опинився 14-м з 16 міст. Одна з основних проблем міста полягає у вартості житла – наразі середня вартість квартири на вторинному ринку досягнула 16 868 злотих за квадратний метр.