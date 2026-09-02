Рейтинг 2026 года показал, что несколько довольно популярных польских городов на самом деле вошли в список худших для жизни, пишет Business Insider.

Какие города Польши являются лучшими и худшими для жизни?

В издании сравнили качество жизни в 16 крупнейших польских городах – по одному из каждого воеводства. При составлении рейтинга учитывались шесть факторов:

безработица;

цены на жилье;

доступность медицинской помощи за счет NFZ;

качество воздуха;

уровень преступности;

средние зарплаты.

По этим показателям лучшим городом для жизни в Польше в этом году стал Щецин. Между тем Люблин занял второе место, а Лодзь – третье. Также в первую пятерку вошли Познань и Быдгощ.

Между тем в конце рейтинга оказались очень популярный среди туристов Краков, а также Вроцлав, Варшава и Гданьск. Последнее место разделили Гожув-Великопольский и Белосток.

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Вот как выглядит полный рейтинг:

Щецин. Люблин. Лодзь. Познань. Быдгощ. Ополе. Жешув. Катовице. Ольштин. Варшава. Гданьск. Вроцлав. Кельце. Краков. Гожув-Великопольский и Белосток.

Худший результат во всем рейтинге получили Гожув-Великопольский и Белосток. И одной из главных проблем этих городов остается доступ к медицинской помощи. Для украинцев, проживающих в Польше и пользующихся бесплатной медициной, это может иметь очень большое значение: из-за очередей к врачам пройти обследование или получить плановую консультацию будет в разы сложнее.

В то же время Гожув имеет серьезное преимущество, важное для людей, желающих сэкономить: по данным аналитиков, средняя цена квартиры на вторичном рынке сейчас составляет 7414 злотых за квадратный метр.

По уровню доходов Гожув уступает большим экономическим центрам, но жилье там действительно доступно. Для людей, работающих удаленно, этот фактор может быть гораздо важнее, чем общее место в рейтинге.

На последней позиции также оказался Белосток, но причина другая – высокий уровень безработицы. Зато есть и сильная сторона – высокий уровень безопасности.

При этом больше всего украинцев удивляет позиция очень популярного Кракова в рейтинге – ведь он оказался 14-м из 16 городов. Одна из основных проблем города заключается в стоимости жилья – в настоящее время средняя стоимость квартиры на вторичном рынке достигла 16 868 злотых за квадратный метр.