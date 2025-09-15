Польоти бюджетною авіакомпанією Ryanair – це чудовий спосіб заощадити гроші, але також є й кілька ризиків. І один з них напряму пов'язаний з кольором вашої валізи.

У Ryanair мандрівникам порадили звернути увагу на колір багажу – і зробити валізи більш впізнаваними на каруселі. І є кілька кольорів, які викликають особливо багато проблем, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво Пасажири Ryanair можуть перевозити 3 одиниці багажу безкоштовно: але є одна умова

Який багаж обирати не варто?

Коли мовиться про покупку валізи, більшість людей майже інстинктивно обирають чорні, сірі чи темно-сині валізи. Вони безпечні, класичні та здаються найбільш практичними – але все це до миті, коли ви стоїте біля багажної каруселі, і поряд їдуть п'ять зовсім однакових валіз.

Раптом виявляється, що чорну чи темно-синю валізу дуже важко помітити, і ви ризикуєте взяти не ту, а хтось інший може сплутати вашу валізу зі своєю. Тож Ryanair попередив пасажирів, що регулярно подорожують з чорними, темно-синіми чи сірими валізами, замінити свій багаж, аби уникнути плутанини після прибуття.

Для того, аби легше знаходити свою валізу, вам зовсім необов'язково купувати нову. Зробити багаж впізнаваним можна, просто додавши кольорову багажну бирку чи стрічку на ручку. Окрім того, Ryanair також радить пасажирам зробити копії свого паспорта, водійського посвідчення та посвідчення особи, і надіслати їх собі електронною поштою, а також сфотографувати документи та зберігати їх на телефоні.



Чорний багаж важко впізнати на каруселі / Фото Pexels

Які ще новини про подорожі з Ryanair слід знати?