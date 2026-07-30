Кілька несподіваних міст визнані найгостиннішими в Європі: туристам там завжди раді

Перед тим як вирушати у поїздку за кордон, не завадить дізнатися, як в тому чи іншому місті ставляться до туристів. І у світовому рейтингу міст до першої двадцятки найпривітніших потрапили аж 9 населених пунктів з Європи.

Несподіване місто у Європі цьогоріч визнали найбільш привітним до туристів – і це Лондон, пише Euronews. А ось на першому місці в усьому світі опинився Сингапур.

Які міста у світі та Європі найгостинніші для туризму?

До світового списку найгостинніших міст світу потрапив не лише Лондон, але й ще одне британське місто – Единбург. Він посів 11-те місце.

Але Велика Британія – це не єдина країна, з якої одразу два міста потрапило до рейтингу. На 9-му та 10-му місці опинилися данські Копенгаген та Орхус відповідно. А ось з Чехії до рейтингу потрапили Прага (16-те місце) та Брно (20-те місце).



Лондон визнаний найгостиннішим містом Європи / Фото Pexels

Ось які міста були визнані найгостиннішими у світі:

Сінгапур; Лондон, Велика Британія; Сідней, Австралія; Нью-Йорк, Нью-Йорк, США; Бостон, Массачусетс, США; Острів Пенанг, Малайзія; Гаага, Нідерланди; Гонконг; Копенгаген, Данія; Орхус, Данія; Единбург, Велика Британія; Утрехт, Нідерланди; Давао, Філіппіни; Оттава, Канада; Мельбурн, Австралія; Прага, Чехія; Амстердам, Нідерланди; Торонто, Канада; Монреаль, Канада; Брно, Чехія.

Тож найгостиннішою країною загалом, відповідно до цього рейтингу від Holafly можна вважати Канаду, адже одразу три міста звідти увійшли до першої двадцятки. Оцінювали усі міста за відкритістю візового режиму, шкалою відкритості Henley, а також кількістю пунктів туристичної та інформаційної допомоги по всій країні.