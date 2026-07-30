В этом году самым гостеприимным городом Европы для туристов неожиданно признали Лондон, пишет Euronews. А вот первое место в мире занял Сингапур.

Какие города в мире и Европе самые гостеприимные для туристов?

В мировой список самых гостеприимных городов мира попал не только Лондон, но и еще один британский город – Эдинбург. Он занял 11-е место.

Но Великобритания – это не единственная страна, из которой сразу два города попали в рейтинг. На 9-м и 10-м местах оказались датские Копенгаген и Орхус соответственно. А вот из Чехии в рейтинг попали Прага (16-е место) и Брно (20-е место).

Лондон
Лондон признан самым гостеприимным городом Европы / Фото Pexels

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Вот какие города были признаны самыми гостеприимными в мире:

  1. Сингапур;
  2. Лондон, Великобритания;
  3. Сидней, Австралия;
  4. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США;
  5. Бостон, Массачусетс, США;
  6. Остров Пенанг, Малайзия;
  7. Гаага, Нидерланды;
  8. Гонконг;
  9. Копенгаген, Дания;
  10. Орхус, Дания;
  11. Эдинбург, Великобритания;
  12. Утрехт, Нидерланды;
  13. Давао, Филиппины;
  14. Оттава, Канада;
  15. Мельбурн, Австралия;
  16. Прага, Чехия;
  17. Амстердам, Нидерланды;
  18. Торонто, Канада;
  19. Монреаль, Канада;
  20. Брно, Чехия.

Таким образом, самой гостеприимной страной в целом, согласно этому рейтингу от Holafly, можно считать Канаду, ведь сразу три города из этой страны вошли в первую двадцатку. Оценка всех городов проводилась по критериям открытости визового режима, шкале открытости Henley, а также по количеству пунктов туристической и информационной помощи по всей стране.