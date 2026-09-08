"Найкраща країна для мігрантів": українка порадила, куди переїздити в Європі
Українка, що живе в Німеччині вже понад 4 роки, поділилася, що плюсів там вистачає, як би хто не критикував цю країну.
Для багатьох мігрантів Німеччина видається неідеальною країною для життя: деяких відлякує німецький менталітет, а інших – суворі закони. Втім, блогерка Людмила Русіна розповіла про плюси, які відчула на власному досвіді.
Які є плюси у житті в Німеччині?
Житло
Більшість людей у Німеччині не мають власних квартир, натомість орендують помешкання. І попри це, почуваються вони там цілком комфортно, адже німецькими законами орендар захищений і від несподіваного виселення, і від підняття орендної плати.
Тому люди спокійно облаштовують свої квартири, роблять ремонти, купують меблі, і не живуть з постійним страхом, що завтра хтось скаже: "З'їжджайте",
– поділилася українка.
Велика кількість мігрантів
Для українки те, що Німеччина – це країна мігрантів є великим плюсом. До них тут ставляться з повагою, і ніхто не насміхається через недосконалу німецьку мову чи потребу у зміні професії. Зовсім навпаки – якщо людина старається та вивчає щось нове, це викликає повагу.
Українка розкрила несподівані плюси Німеччини: дивіться відео
Освіта
У Німеччині державні школи та університети дають безплатну освіту. А студенти ще й отримують фінансову підтримку від держави.
Транспорт
Українка визнала, що транспорт у Німеччині "м'яко кажучи, не завжди пунктуальний". Водночас система громадського транспорту настільки розвинена, що потреба у власному автомобілі може ніколи й не виникнути.
А ціна проїзного по всій Німеччині зараз дешевша, ніж тільки по одному Києву,
– додала жінка.
Соціальний захист
Цю перевагу українка вважає найважливішою. Завдяки сильній економіці Німеччина здатна забезпечити гарний соціальний захист для своїх громадян.
А приємним бонусом для блогерки є розташування країни – з неї лише за кілька годин можна дістатися багатьох інших європейських держав.
Що робити у Німеччині заборонено?
Водночас Німеччина – це й справді країна з чи не найсуворішими законами у Європі. І отримати штраф через незнання незвичних правил досить просто. Зокрема, у країні заборонено:
- прогрівати автівку – заводити двигун і не їхати не можна, за це можна отримати штраф;
- записувати на диктофон приватні розмови – за це також передбачена відповідальність перед законом та чимале фінансове стягнення;
- паплюжити прапор – причому стосується правило не лише німецького прапора та державних символів, а й прапорів інших країн;
- скачувати контент через торренти – всього за один нелегально скачаний фільм можна заплатити сотні євро штрафу;
- зупинятися на автобані – навіть якщо зупинка сталася через те, що закінчилося пальне, у Німеччині можуть оштрафувати.