Для многих мигрантов Германия кажется неидеальной страной для жизни: одних отпугивает немецкий менталитет, а других – строгие законы. Впрочем, блогер Людмила Русина рассказала о плюсах, которые она ощутила на собственном опыте.

Какие плюсы есть в жизни в Германии?

Жилье

Большинство людей в Германии не имеют собственных квартир, а снимают жилье. И несмотря на это, они чувствуют себя там вполне комфортно, ведь немецкие законы защищают арендатора и от неожиданного выселения, и от повышения арендной платы.

Поэтому люди спокойно обустраивают свои квартиры, делают ремонты, покупают мебель и не живут в постоянном страхе, что завтра кто-то скажет: "Съезжайте",

– поделилась украинка.

Большое количество мигрантов

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Для украинки то, что Германия – это страна мигрантов, является большим плюсом. К ним здесь относятся с уважением, и никто не насмехается из-за несовершенного знания немецкого языка или необходимости сменить профессию. Совсем наоборот – если человек старается и изучает что-то новое, это вызывает уважение.

Украинка раскрыла неожиданные плюсы Германии: смотрите видео

Образование

В Германии государственные школы и университеты предоставляют бесплатное образование. А студенты еще и получают финансовую поддержку от государства.

Транспорт

Украинка признала, что транспорт в Германии "мягко говоря, не всегда пунктуален". В то же время система общественного транспорта настолько развита, что потребность в собственном автомобиле может никогда и не возникнуть.

А цена проездного по всей Германии сейчас дешевле, чем только по одному Киеву,

– добавила женщина.

Социальная защита

Это преимущество украинка считает самым важным. Благодаря сильной экономике Германия способна обеспечить хорошую социальную защиту для своих граждан.

А приятным бонусом для блогерши является расположение страны – отсюда всего за несколько часов можно добраться до многих других европейских государств.

Что делать в Германии запрещено?

В то же время Германия – это действительно страна с едва ли не самыми строгими законами в Европе. И получить штраф из-за незнания непривычных правил довольно просто. В частности, в стране запрещено: