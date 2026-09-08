Для багатьох мігрантів Німеччина видається неідеальною країною для життя: деяких відлякує німецький менталітет, а інших – суворі закони. Втім, блогерка Людмила Русіна розповіла про плюси, які відчула на власному досвіді.

Які є плюси у житті в Німеччині?

Житло

Більшість людей у Німеччині не мають власних квартир, натомість орендують помешкання. І попри це, почуваються вони там цілком комфортно, адже німецькими законами орендар захищений і від несподіваного виселення, і від підняття орендної плати.

Тому люди спокійно облаштовують свої квартири, роблять ремонти, купують меблі, і не живуть з постійним страхом, що завтра хтось скаже: "З'їжджайте",

– поділилася українка.

Велика кількість мігрантів

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Для українки те, що Німеччина – це країна мігрантів є великим плюсом. До них тут ставляться з повагою, і ніхто не насміхається через недосконалу німецьку мову чи потребу у зміні професії. Зовсім навпаки – якщо людина старається та вивчає щось нове, це викликає повагу.

Українка розкрила несподівані плюси Німеччини: дивіться відео

Освіта

У Німеччині державні школи та університети дають безплатну освіту. А студенти ще й отримують фінансову підтримку від держави.

Транспорт

Українка визнала, що транспорт у Німеччині "м'яко кажучи, не завжди пунктуальний". Водночас система громадського транспорту настільки розвинена, що потреба у власному автомобілі може ніколи й не виникнути.

А ціна проїзного по всій Німеччині зараз дешевша, ніж тільки по одному Києву,

– додала жінка.

Соціальний захист

Цю перевагу українка вважає найважливішою. Завдяки сильній економіці Німеччина здатна забезпечити гарний соціальний захист для своїх громадян.

А приємним бонусом для блогерки є розташування країни – з неї лише за кілька годин можна дістатися багатьох інших європейських держав.

Що робити у Німеччині заборонено?

Водночас Німеччина – це й справді країна з чи не найсуворішими законами у Європі. І отримати штраф через незнання незвичних правил досить просто. Зокрема, у країні заборонено: