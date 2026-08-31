За кілька звичних для українців дій у Німеччині можна легко отримати штраф – і про це попередила українська блогерка Людмила Русіна, що живе в цій країні вже 4 роки.

Що не можна робити у Німеччині?

Прогрівання авто

Робити це в Німеччині заборонено, як і просто заводити двигун без поважної причини.

Завів авто й очищуєш від снігу взимку? Штраф. Спочатку почистив, завів і поїхав,

– поділилася українка.

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Записувати на диктофон

У Німеччині заборонено записувати приватні розмови на диктофон – навіть якщо ви просто ввімкнули запис без попередження, за це можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Якщо ж ви хочете записати щось, співрозмовника потрібно обов'язково попередити.

Українка розповіла про незвичні заборони в Німеччині: дивіться відео

Німецький прапор

До державних символів у Німеччині необхідно ставитися з повагою – прапор у жодному разі не можна знищувати чи паплюжити. Стосується це, що цікаво, не лише прапора самої Німеччини, але й інших країн.

За це можна відхопити не тільки штраф, а й навіть до трьох років позбавлення волі,

– попередила жінка.

Торренти

В Україні чимало людей звикли завантажувати собі десятки фільмів з торрентів. Але в Німеччині кожен фільм може обійтися у солідну суму – від кількох сотень євро.

Зупинка на автобані

Як і без причини заводити автомобіль, зупинятися на автобані також не можна. Навіть якщо на автобані утворився затор, вам жарко чи холодно, виходити з машини просто так заборонено – за це передбачений штраф.

Про які ще заборони в Німеччині варто знати?

Отримати штраф через незнання того чи іншого правила у Німеччині досить просто. Тож і туристам, і мігрантам варто дізнаватися про них заздалегідь. Ось за що можуть оштрафувати: