За несколько привычных для украинцев действий в Германии можно легко получить штраф – об этом предупредила украинская блогерша Людмила Русина, проживающая в этой стране уже 4 года.

Что нельзя делать в Германии?

Прогрев автомобиля

Делать это в Германии запрещено, как и просто заводить двигатель без уважительной причины.

Завел машину и очищаешь от снега зимой? Штраф. Сначала почистил, завел и поехал,

– поделилась украинка.

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Записывать на диктофон

В Германии запрещено записывать частные разговоры на диктофон – даже если вы просто включили запись без предупреждения, за это могут привлечь к уголовной ответственности.

Если же вы хотите что-то записать, собеседника нужно обязательно предупредить.

Украинка рассказала о необычных запретах в Германии: смотрите видео

Немецкий флаг

К государственным символам в Германии необходимо относиться с уважением – флаг ни в коем случае нельзя уничтожать или осквернять. Интересно, что это касается не только флага самой Германии, но и других стран.

За это можно получить не только штраф, но и даже до трех лет лишения свободы,

– предупредила женщина.

Торренты

В Украине многие люди привыкли скачивать десятки фильмов с торрентов. Но в Германии каждый фильм может обойтись в солидную сумму – от нескольких сотен евро.

Остановка на автобане

Так же как и без причины заводить автомобиль, останавливаться на автобане также нельзя. Даже если на автобане образовалась пробка, вам жарко или холодно, выходить из машины просто так запрещено – за это предусмотрен штраф.

О каких еще запретах в Германии стоит знать?

Получить штраф из-за незнания того или иного правила в Германии довольно просто. Поэтому и туристам, и мигрантам стоит узнавать о них заранее. Вот за что могут оштрафовать: