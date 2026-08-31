За несколько привычных для украинцев действий в Германии можно легко получить штраф – об этом предупредила украинская блогерша Людмила Русина, проживающая в этой стране уже 4 года.
Что нельзя делать в Германии?
Прогрев автомобиля
Делать это в Германии запрещено, как и просто заводить двигатель без уважительной причины.
Завел машину и очищаешь от снега зимой? Штраф. Сначала почистил, завел и поехал,
– поделилась украинка.
Записывать на диктофон
В Германии запрещено записывать частные разговоры на диктофон – даже если вы просто включили запись без предупреждения, за это могут привлечь к уголовной ответственности.
Если же вы хотите что-то записать, собеседника нужно обязательно предупредить.
Украинка рассказала о необычных запретах в Германии: смотрите видео
Немецкий флаг
К государственным символам в Германии необходимо относиться с уважением – флаг ни в коем случае нельзя уничтожать или осквернять. Интересно, что это касается не только флага самой Германии, но и других стран.
За это можно получить не только штраф, но и даже до трех лет лишения свободы,
– предупредила женщина.
Торренты
В Украине многие люди привыкли скачивать десятки фильмов с торрентов. Но в Германии каждый фильм может обойтись в солидную сумму – от нескольких сотен евро.
Остановка на автобане
Так же как и без причины заводить автомобиль, останавливаться на автобане также нельзя. Даже если на автобане образовалась пробка, вам жарко или холодно, выходить из машины просто так запрещено – за это предусмотрен штраф.
О каких еще запретах в Германии стоит знать?
Получить штраф из-за незнания того или иного правила в Германии довольно просто. Поэтому и туристам, и мигрантам стоит узнавать о них заранее. Вот за что могут оштрафовать:
- выбрасывание окурков на улицу – даже такое незначительное нарушение приведет к потере довольно существенной суммы денег;
- закончилось топливо на автобане – в Германии считают, что такая ситуация возникает из-за халатности водителя, а значит, наказывают штрафом;
- шум в определенные часы суток – эти часы различаются в зависимости от федеральной земли, а порой даже от дома.