Це місто Польщі має найкращу якість життя: українців там небагато

Нещодавній рейтинг якості життя у гмінах показав зовсім несподівані результати. Найкращу якість життя у Польщі можуть запропонувати зовсім не найпопулярніші міста – попри те, що Варшава перемогла за вподобаннями мешканців.

Algolytics Technologies та SW Research Agency провели аналіз та на його основі визначили список міст Польщі, де якість життя найкраща, пише InPoland. Там оцінили усі 2479 муніципалітетів країни та врахували різні аспекти щоденного життя.

Які міста Польщі найкращі за якістю життя?

Після оцінювання результатів створили два окремі звіти, що показали, як сильно змінюються результати залежно від використаних критеріїв.

У рейтингу, який розробили на основі експертних факторів, перемогу здобув Мінськ Мазовецький, що розташований у Мазовецькому воєводстві. Це не стало дивиною, адже місто очолює рейтинг вже другий рік поспіль.

Друге місце посів Іновроцлав, що у Куявсько-Поморському воєводстві. На третьому опинилося Паб'яніце з Лодзинського воєводства. До першої п'ятірки вдалося потрапити і містам Хойніце та Седльце.

Результати дослідження показують, що висока якість життя не є виключною рисою великих міст – адже на вершині експертного рейтингу опинилися міста повітового типу та середнього розміру. А ось жодне воєводське місто не потрапило до першої десятки.

Втім, зовсім інший вигляд має рейтинг, складений на основі вподобань мешканців. Перше місце у ньому посіла Варшава, а до першої п'ятірки увійшли Сопот, Краків, Познань та Гданськ.

Розбіжності між рейтингами пояснюються легко: оцінювалися різні критерії. Наприклад, експерти зважали на якість природного середовища, освіту. А ось мешканці переважно оцінювали економічну ситуацію та доступність різних послуг.

В обох рейтингах, втім, важливими залишаються такі критерії: доступність охорони здоров'я, транспорту, повсякденних послуг та освіти. Що цікаво, найвищу якість життя зафіксували у південних регіонах країни, а ось на північному сході показники вдоволеності мешканців найнижчі.