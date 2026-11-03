В этом польском городе самое высокое качество жизни: украинцев там немного

Компании Algolytics Technologies и SW Research Agency провели анализ и на его основе составили список городов Польши с наилучшим качеством жизни, сообщает InPoland. В ходе исследования были оценены все 2479 муниципалитетов страны с учетом различных аспектов повседневной жизни.

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Какие города Польши являются лучшими по качеству жизни?

После оценки результатов были составлены два отдельных отчета, которые показали, насколько сильно меняются результаты в зависимости от используемых критериев.

В рейтинге, разработанном на основе экспертных факторов, победу одержал Минск Мазовецкий, что расположен в Мазовецком воеводстве. Это не стало неожиданностью, ведь город возглавляет рейтинг уже второй год подряд.

Второе место занял Иновроцлав в Куявско-Поморском воеводстве. На третьем месте оказались Пабянице из Лодзинского воеводства. В первую пятерку удалось попасть и городам Хойнице и Седльце.

Результаты исследования показывают, что высокое качество жизни не является исключительной чертой больших городов – ведь на вершине экспертного рейтинга оказались города уездного типа и среднего размера. А вот ни один воеводский город не попал в первую десятку.

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Впрочем, совсем иначе выглядит рейтинг, составленный на основе предпочтений жителей. Первое место в нем заняла Варшава, а в первую пятерку вошли Сопот, Краков, Познань и Гданьск.

Расхождения между рейтингами легко объяснимы: оценивались разные критерии. Например, эксперты учитывали качество природной среды и образование. А вот жители в основном оценивали экономическую ситуацию и доступность различных услуг.

В обоих рейтингах, впрочем, важными остаются такие критерии: доступность здравоохранения, транспорта, повседневных услуг и образования. Что интересно, самое высокое качество жизни зафиксировано в южных регионах страны, а вот на северо-востоке показатели удовлетворенности жителей самые низкие.