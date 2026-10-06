Ці 3 несподівані країни найкращі для цифрових кочівників: бюрократії мінімум

Чимало людей, що працюють віддалено, розглядають для себе можливість тимчасово пожити в іншій країні, не припиняючи працювати. Але деякі держави підходять для цього краще за інші.

Індекс Holafly за 2026 рік розглянув кілька популярних країн за низкою факторів – від складності візового процесу до доступу до банківських послуг, охорони здоров'я та вартості життя, пише Euronews.

Які країни найкраще підходять для цифрових кочівників?

Стати цифровим кочівником – це мрія багатьох людей з віддаленою роботою. Але перешкоди, пов'язані з досягненням цієї мети, можуть дуже сильно відрізнятися залежно від країни. Наприклад, бюрократія може принести чимало проблем – але деякі напрямки спрощують процедури для людей, що прагнуть відкрити бізнес за кордоном.

Компанія проаналізувала відразу 17 популярних напрямків для віддалених працівників, врахувавши:

доступ до банківських послуг;

охорону здоров'я;

зв'язок;

вартість життя;

ризики;

складність оформлення візи.

Зазвичай найлегшою частиною є прибуття до країни. Але справжні проблеми починаються тоді, коли працівники стикаються зі стіною бюрократії після прибуття, втрачають робочий час та зіштовхуються з нестабільною роботою інтернету.

І після всіх підрахунків, один з напрямків несподівано виявився найкращим – і це Грузія. Там немає обов'язкової реєстрації місця проживання, немає вимог щодо ідентифікаційного номера платника податків, а банківський рахунок можна відкрити лише з паспортом за кілька годин.

Після цього у рейтингу йде Перу – отримати безстрокову посвідку на проживання можна навіть з низьким порогом доходу. З першого місця країна змістилася через ймовірність землетрусів та вплив Ель-Ніньйо.

На третьому місці – Південна Африка. Там немає обов'язкової реєстрації адреси чи податкового ідентифікаційного номера для нерезидентів. Підвів країну лише нижчий за середній бал у сфері охорони здоров'я.

Ось ще які країни опинилися у списку: