Индекс Holafly за 2026 год проанализировал несколько популярных стран по ряду факторов – от сложности визового процесса до доступа к банковским услугам, здравоохранению и стоимости жизни, пишет Euronews.

Какие страны лучше всего подходят для цифровых кочевников?

Стать цифровым кочевником – это мечта многих людей, работающих удаленно. Но препятствия на пути к этой цели могут сильно различаться в зависимости от страны. Например, бюрократия может доставить немало проблем – но в некоторых странах процедуры упрощены для тех, кто хочет открыть бизнес за рубежом.

Компания проанализировала сразу 17 популярных направлений для удаленных работников, учитывая:

доступ к банковским услугам;

здравоохранение;

связь;

стоимость жизни;

риски;

сложность оформления визы.

Обычно самым простым этапом является прибытие в страну. Но настоящие проблемы начинаются тогда, когда работники сталкиваются со стеной бюрократии после прибытия, теряют рабочее время и сталкиваются с нестабильной работой интернета.

И после всех подсчетов одно из направлений неожиданно оказалось лучшим – и это Грузия. Там нет обязательной регистрации по месту жительства, нет требований относительно идентификационного номера налогоплательщика, а банковский счет можно открыть только с паспортом за несколько часов.

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Далее в рейтинге следует Перу – получить бессрочный вид на жительство можно даже при низком уровне дохода. С первого места страна сместилась из-за вероятности землетрясений и влияния Эль-Ниньо.

На третьем месте – Южная Африка. Там нет обязательной регистрации адреса или налогового идентификационного номера для нерезидентов. Подвел страну лишь балл ниже среднего в сфере здравоохранения.

Вот что еще попало в список: