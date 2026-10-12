Ці 10 міст Польщі визнали "найпотворнішими": несподіваний список

Чимало українців або вже живуть у Польщі, або ж думають про переїзд до країни. Але заздалегідь потрібно особливо уважно поставитися до вибору міста.

Експерти з порталу gloswielkopolski.pl обрали 10 найбільш потворних міст Польщі. Рейтинг досить суб'єктивний, адже важко сказати однозначно, що одне місто гірше за інше, та для вибору міст до уваги брали цілком конкретні критерії, пише InPoland.

Які міста визнані найпотворнішими у Польщі?

Під час створення рейтингу до уваги бралися такі фактори:

брак зелених насаджень;

недостатня кількість місць для відпочинку;

занедбана архітектура;

відсутність відчуття безпеки серед мешканців.

Очолило рейтинг місто Битом у Сілезькому воєводстві, що вже досить довго вважається таким собі "містом-привидом". Місцеві мешканці особливо часто скаржаться на занедбані багатоквартирні будівлі та старі будинки, що потребують реставрації.

А ось на другому місці несподівано опинилася досить популярна Лодзь – і місцеві переконані, що місто має ті ж недоліки, що й лідер. Попри велику кількість гарних локацій, багатоквартирні будинки занедбані, а старі будівлі у деяких районах "лякають жителів та туристів".

І трійку лідерів замикає місто Мисловіце, що також розташоване у Сілезькому воєводстві. Основною проблемою є стан архітектури, а також мешканці скаржаться на погану дорожню інфраструктуру, відсутність пішохідних переходів та тротуарів, а також високий рівень злочинності.

Ось які ще міста потрапили в рейтинг: