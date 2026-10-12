Эксперты портала gloswielkopolski.pl выбрали 10 самых уродливых городов Польши. Рейтинг довольно субъективен, ведь трудно однозначно сказать, что один город хуже другого, однако при выборе городов учитывались вполне конкретные критерии, пишет InPoland.

Какие города признаны самыми уродливыми в Польше?

При составлении рейтинга учитывались следующие факторы:

отсутствие зеленых насаждений;

недостаточное количество мест для отдыха;

запущенная архитектура;

отсутствие чувства безопасности у жителей.

Возглавил рейтинг город Бытом в Силезском воеводстве, который уже довольно долгое время считается своего рода "городом-призраком". Местные жители особенно часто жалуются на запущенные многоквартирные дома и старые здания, требующие реставрации.

А вот на втором месте неожиданно оказалась довольно популярная Лодзь – и местные жители убеждены, что у города те же недостатки, что и у лидера. Несмотря на большое количество красивых мест, многоквартирные дома запущены, а старые здания в некоторых районах "пугают жителей и туристов".

И замыкает тройку лидеров город Мысловице, который также расположен в Силезском воеводстве. Основной проблемой является состояние архитектуры, а также жители жалуются на плохую дорожную инфраструктуру, отсутствие пешеходных переходов и тротуаров, а также высокий уровень преступности.

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Вот что еще попало в рейтинг: