У Фінляндії пропонують дегустувати аромати за 2000 євро: що це за дивна робота

У Фінляндії зараз можна отримати дуже нетипову роботу з гарною зарплатнею – за 2000 євро до податків потрібно подорожувати та дегустувати різні аромати. Усі витрати на поїздку візьме на себе роботодавець.

У Фінляндії підшукують людину, яка може вирушити на острови архіпелагу Турку, аби оцінити місцеві аромати – свіжість морського повітря, запахи лазневої пари, свіжого хліба та соснового лісу. За цю роботу обіцяють зарплату у 2000 євро до оподаткування, пише Bild.

У чому полягає суть незвичної роботи?

Місцева туристична організація заявляє, що архіпелаг Турку – це "найприємніший туристичний напрямок у світі". Але для того, аби це підтвердити, шукають незалежного спеціаліста, що проведе 5 – 7 днів на островах у травні чи червні 2027 року.

Переможець буде мандрувати між островами та описувати аромати. Крім того, в обов'язки буде входити фотографування та знімання відео, а також підготовка звіту наприкінці подорожі. Спеціальна освіта для цієї роботи не є обов'язковою.

Втім, все ж потрібно мати гарний нюх, цікавість та готовність працювати на камеру. Кандидати також повинні бути старшими за 18 років та мати право на роботу у Фінляндії.

Для того, аби взяти участь у процесі відбору на таку незвичну роботу, кандидатам потрібно опублікувати коротке відео в Instagram або TikTok. У ньому потрібно розповісти про себе, описати та оцінити аромат. Також у відео потрібно додати тег @saaristo_finland та використати хештег #SaaristoNoseJob.

Переможця оголосять вже 17 листопада.