В Финляндии ищут человека, который сможет отправиться на острова архипелага Турку, чтобы оценить местные ароматы – свежесть морского воздуха, запахи банного пара, свежего хлеба и соснового леса. За эту работу обещают зарплату в 2000 евро до удержания налогов, пишет Bild.

В чем заключается суть этой необычной работы?

Местная туристическая организация заявляет, что архипелаг Турку – это "самое приятное туристическое направление в мире". Но чтобы это подтвердить, ищут независимого специалиста, который проведет 5–7 дней на островах в мае или июне 2027 года.

Победитель будет путешествовать между островами и описывать ароматы. Кроме того, в его обязанности будет входить фотографирование и съемка видео, а также подготовка отчета по окончании путешествия. Специальное образование для этой работы не требуется.

Впрочем, все же нужно обладать хорошим обонянием, любознательностью и готовностью работать перед камерой. Кандидаты также должны быть старше 18 лет и иметь право на работу в Финляндии.

Чтобы принять участие в отборе на такую необычную работу, кандидатам нужно опубликовать короткое видео в Instagram или TikTok. В нем нужно рассказать о себе, описать и оценить аромат. Также в видео нужно добавить тег @saaristo_finland и использовать хэштег #SaaristoNoseJob.

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Победителя объявят уже 17 ноября.