Коти та кладовища під забороною: в цьому місті діють найдивніші правила у світі

Незвичне місто Лонгʼїрбюен розташоване глибоко за Полярним колом, на норвезькому архіпелазі Шпіцберген. Це найпівнічніше постійне поселення у світі.

Дуже північне розташування міста диктує свої цікаві і часто дивні правила, пише Express. За даними останнього перепису 2026 року, в Лонгʼїрбюені проживає приблизно 2512 людей.

Чим особливе норвезьке місто Лонгʼїрбюен?

Містечко, що займає всього 10,4 квадратного кілометра, має все необхідне для комфортного життя – школу, церкву, пошту, дитячий садок, ресторан та навіть музей. Але продуктовий магазин на все місто є лише один: і туристам та місцевим мешканцям доводиться покладатися саме на нього.

Вулиці у Лонгʼїрбюені не мають назв – замість них слугують номери. Та перед тим як планувати поїздку до цього дуже незвичайного населеного пункту, варто ознайомитися з важливими місцевими правилами: наприклад, там існує обмеження на щомісячну купівлю алкоголю на особу, а також діє заборона на котів.

Може видаватися дивним, що жодна людина, що живе у місті, не має котика – але насправді заборона досить чітко обґрунтована: через розташування поселення має унікальну і дуже тендітну фауну птахів, і коти-мисливці можуть не лише порушити її, але й знищити.

Дуже популярним є міф про те, що смерть у цьому місті, мовляв, є незаконною – але насправді це не зовсім так. У поселенні заборонено ховати померлих – і це зазвичай заохочує смертельно хворих мешканців переїжджати на материк.

Цю дивну, на перший погляд, заборону на поховання запровадили ще 1950 року. Сталося це після того, як виявили, що останки людей, які загинули 1918 року через пандемію грипу, досі не розклалися через екстремальний холод. Через це з'явилося побоювання про те, що поховані рештки можуть й досі містити активні штами смертельних вірусів.

Попри ці незвичні правила, місто досить популярне серед туристів – ще 2016 року його відвідали 115 тисяч туристів, і 35 тисяч з них прибули круїзними лайнерами з-за кордону. Але дістатися міста можна й на літаку: політ з Осло триває приблизно 3 години, а ось з Тромсе – лише півтори.