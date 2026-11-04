"Підбирають одяг зі смітника": українка показала найдивнішу звичку багатих німців

Українка, що живе у Німеччині, дуже сильно здивувалася одній несподіваній звичці навіть дуже заможних німців.

У Німеччині серед місцевих досить поширена звичка залишати хороші речі просто на вулиці. І забирати їх можуть усі охочі, а роблять це часто навіть багатії, розповіла блогерка Людмила Русіна.

Яка звичка німців здивувала українку?

Українка живе у Німеччині вже понад 4 роки, і за цей час вона встигла помітити одну незвичну річ: німці у дорогих автомобілях можуть зупинятися, аби забрати залишені кимось речі – навіть якщо ті лежать біля смітника.

Німці підбирають меблі смітника, чи посуд, техніку, чи навіть одяг. І в Німеччині це вже майже окрема культура. Спочатку для мене це був подвійний нонсенс,

– поділилася жінка.

За словами українки, спершу така ситуація викликала у неї подив: німці часто викидають практично нові речі, які нібито можна було б вигідно продати. Тим часом інші мешканці ці предмети підбирають.

Українка розповіла про звички німців: дивіться відео

У її селищі одного разу біля виставлених речей зупинилася дуже дорога автівка, а водійка спокійно обирала з них потрібні їй предмети.

Одні заощаджують свій час і не хочуть витрачати його на продаж непотрібних речей, інші заощаджують гроші. Бо навіщо купувати, якщо ось воно лежить майже нове і цілком придатне до використання,

– розповіла блогерка.

Сама жінка теж користувалася цим німецьким "лайфхаком": для своєї квартири вона підібрала на вулиці поличку, що коштувала б у магазині 60 євро, а також докупила вживане дзеркало за 10 євро. І з часом вона почала ставитися до речей так само, як і німці.

Раніше б довго сміялася, якби мені сказали, що колись сама буду підбирати речі біля смітника. А сьогодні для мене це абсолютно нормально. Здається, що мій менталітет поступово наближається до німецького,

– зізналася вона.

Водночас у великих містах, як-от у Берліні, великі речі, що люди залишають на вулицях, вже давно перетворилися на справжню проблему, пише DW. А причина такої німецької щедрості проста: за вивезення великого сміття потрібно додатково платити, тож просто викинути його у смітник не можна.