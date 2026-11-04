"Подбирают одежду возле мусорного контейнера": украинка показала самую странную привычку богатых немцев

В Германии среди местных жителей довольно распространена привычка оставлять хорошие вещи прямо на улице. И забрать их может любой желающий, причем часто это делают даже богатые люди, рассказала блогер Людмила Русина.

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Какая привычка немцев удивила украинку?

Украинка живет в Германии уже более 4 лет, и за это время она успела заметить одну необычную вещь: немцы на дорогих автомобилях могут останавливаться, чтобы забрать оставленные кем-то вещи – даже если те лежат возле мусорного контейнера.

Немцы подбирают возле мусорного контейнера мебель, посуду, технику или даже одежду. И в Германии это уже почти отдельная культура. Сначала для меня это был двойной нонсенс– поделилась женщина.

По словам украинки, сначала такая ситуация вызвала у нее удивление: немцы часто выбрасывают практически новые вещи, которые якобы можно было бы выгодно продать. Между тем другие жители подбирают эти предметы.

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Украинка рассказала о привычках немцев: смотрите видео

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В ее поселке однажды возле выставленных вещей остановился очень дорогой автомобиль, а водительница спокойно выбирала из них нужные ей предметы.

Одни экономят свое время и не хотят тратить его на продажу ненужных вещей, другие экономят деньги. Ведь зачем покупать, если вот оно лежит почти новое и вполне пригодное к использованию– рассказала блогерша.

Сама женщина тоже пользовалась этим немецким "лайфхаком": для своей квартиры она подобрала на улице полочку, которая стоила бы в магазине 60 евро, а также докупила подержанное зеркало за 10 евро. И со временем она стала относиться к вещам так же, как и немцы.

Раньше я бы долго смеялась, если бы мне сказали, что когда-нибудь сама буду подбирать вещи возле мусорного контейнера. А сегодня для меня это совершенно нормально. Кажется, что мой менталитет постепенно приближается к немецкому– призналась она.

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В то же время в крупных городах, таких как Берлин, большие вещи, которые люди оставляют на улицах, уже давно превратились в настоящую проблему, пишет DW. А причина такой немецкой щедрости проста: за вывоз большого мусора нужно дополнительно платить, поэтому просто выбросить его в мусорный контейнер нельзя.