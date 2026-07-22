З вікон вилітають дивани: ця звичка німців може приголомшити кожного українця

Традиційно, німців звикли вважати практичними й раціональними. Однак дещо в їхній рутині кардинально відрізняється від усталених норм. Доволі неординарним для українців буде побачити, як німці спокійно собі викидають меблі просто з вікон.

Жінка, яка переїхала до Німеччини з Києва й нині розповідає про свій досвід у мережі, зізналася, що вважала людину "нездоровою", коли вперше стала свідком такої практики.

Чому німці викидають з вікон меблі?

Українка розповіла, що за останній місяць подібне спостерігала тричі. "Одного разу чолов'яга викидав речі прямо з балкону, вдруге біля сусідського будинку стояв причіп, у який викидали непотріб з третього поверху. А тепер з вікна під нами вилітають дивани", – поділилася жінка.

Загалом же, така практика в Німеччині доволі поширена. Особливо часто таке відбувається, каже вона, коли звільняється квартира після переїзду стареньких людей. Йдеться також про звичайний ремонт або ж утилізацію речей.

Українка показала, як у Німеччині меблі викидають просто з вікна: дивіться відео

Проте викидати меблі просто з вікон слід хоча б із дотриманням техніки безпеки. "Територія має бути обгороджена, й працівники компанії мають спостерігати за процесом, щоб не зашкодити майну чи перехожим."

Насправді ж українка зізналася, що цього разу зазначених правил ніхто так і не дотримувався. Хоча, "то й не німці були, здається". Вона додала, що навіть якби хтось поскаржився на такі дії, покарання могло б бути суто у разі заподіяння шкоди.

Згідно з німецьким законодавством, викидання меблів з вікна в Німеччині заборонено законами про безпеку та поводження з відходами. За це передбачені великі штрафи, а також відповідальність за можливе завдання шкоди людям чи майну. При цьому, судячи з відео, ці правила все ж нерідко порушуються.

Водночас багато українців усе ж обирають Німеччину для переїзду. Зауважимо, що в такому разі варто заздалегідь подбати про документи й вибір федеральної землі. Від цього, а також від перебування в Україні на початку війни й отримання допомоги в інших країнах, може залежати оформлення тимчасового захисту.