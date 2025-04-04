Передається моментально: на круїзному лайнері понад 200 людей підхопили заразний вірус

Під час трансатлантичної подорожі на лайнері Queen Mary 2 спалахнув норовірус. Судно вирішили повернути до порту відправлення – наразі воно на шляху додому.

Круїзний лайнер курсував з Великої Британії до США. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News.

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Що відомо про інцидент

Круїзний лайнер компанії Cunard вирушив із британського Саутгемптона 8 березня. Він повинен був пливти до Нью-Йорка та кількох островів у східній частині Карибського моря.

Проте 224 пасажири з 2538 захворіли на норовірус. Крім цього, постраждали 17 членів екіпажу.

Основними симптомами були діарея та блювота. Усіх хворих пасажирів ізолювали.

Круїзна компанія провела аналізи інфікованим та повідомила, що судно має повернутися в Саутгемптон.

VSP (програма санітарної обробки суден) дистанційно стежить за ситуацією, включно з оглядом реагування на спалах на судні та процедурами санітарії,

– повідомили в Центрі контролю та профілактики захворювань.

Довідка. Норовірус – це кишкова інфекція, яка викликана вірусом норфолк. Вона швидко поширюється в багатолюдних місцях і установах, особливо у закритих приміщеннях. Інфекція передається через заражену їжу, блювоту, туалет та від людини до людини. Як тільки починається спалах, його складно контролювати.



Найкращий спосіб захиститися від норовірусу – це часто мити руки, прати речі у гарячій воді, своєчасно виявляти симптоми та ізолюватися від тих, хто захворів.

За розкладом лайнер повинен повернутися до Саутгемптона аж у неділю 6 квітня. Оскільки хвороба дуже заразна, то персонал збільшив кількість процедур дезінфекції на борту.