Працює без вихідних: "Нова пошта" відкрилася у популярній серед українців країні

"Нова пошта" оголосила про розширення своєї міжнародної мережі. Нове відділення відкрили у Мілані.

Але це не єдине місто Італії, де компанія планує відкритися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу компанії.

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"Нова пошта" відкрила ще одне відділення в Мілані

Компанія офіційно відкрила своє друге відділення в Мілані за адресою Via Rodolfo Farneti, 3.

Повідомляється, що:

нове відділення "Нової пошти" працює без вихідних;

там можна швидко отримати та відправити документи й посилки до 30 кілограмів.

Як відомо, час доставки з України до Італії зазвичай становить близько 5 днів.

В Італії "Нова пошта" розширила свою діяльність, включивши послуги доставки до 2400 поштових відділень та додаткових 2500 пунктів доставки по всій країні.

Насамкінець українцям розповіли, що впродовж цього року планується збільшення кількості точок сервісу у Венеції, Барі, Варезе, Неаполі та Римі.

Вартість послуг залежить, зокрема, від типу відправлень – ваги посилки.

Раніше "Нова пошта" запустила важливу послугу у Британії.