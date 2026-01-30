В Італії туристів не пускатимуть до одного місця, бо воно надто популярне в соцмережах

Туристи в одній дуже популярній туристичній точці вже довели місцевих "до межі" – вони займають усі паркувальні місця, порушують приватну власність та створюють затори на дорогах.

Валь-ді-Фунес, що розташований у північній італійській провінції Південний Тіроль, відомий своєю ідилічною красою. А зелена долина з альпійськими будиночками під гострими вершинами Одле притягує тисячі туристів щороку, пише Euronews.

Втім, місцеві мешканці вже не надто раді гостям – ті ускладнюють рух містом та часто не поважають приватну власність.

Чому туристам обмежать доступ до пам'ятки в Італії?

Естетична привабливість містечка не залишилася непоміченою туристами – і особливо часто їх приваблюють дві мальовничі церкви – Санта-Маддалена та Сан-Джованні-ді-Рануї.

Ще 2022 року власник луки встановив біля останньої церкви турнікет з платним вхідним квитком, аби контролювати кількість туристів, що перетинають його землю, пише Independent.

Нам набридло, що туристичні групи з Китаю та Японії спускаються в долину, паркуються без розбору та залишаються лише на те, щоб зробити кілька фотографій. Вони нічого не приносять, окрім сміття, яке залишають після себе,

– поскаржився мер міста Петер Пернталер.

Тож місцева рада оголосила, що доступ до церкви Санта-Маддалена, що розташована на досить вузькій дорозі, буде обмежений з травня до листопада. Вже цього року шлагбаум обмежуватиме доступ до дороги, що веде до церкви та кількох будинків. Проїхати нею зможуть тільки місцеві мешканці та гості готелю.

Натомість туристи будуть змушені паркуватися у спеціально відведеному місці, а коли всі місця там буде заповнено, їх перенаправлятимуть на паркувальні місця далі у долині. Наразі плата за паркування на цілий день становить 4 євро, але очікується, що зовсім скоро вона зросте.

Втім, мер міста переконує, що обмеження входу до церкви – це не крок проти туризму. Натомість місцеві мешканці лише бажають, аби мандрівники приходили до пам'ятки пішки, а не приїздили на машинах.

