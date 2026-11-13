Просто над водою: у Гельсінкі відкрили незвичний маршрут для трамваїв

У столиці Фінляндії Гельсінкі продовжили трамвайну мережу – і регіональні транспортні органи вже називають нову лінію "найкрасивішою у світі".

Нова лінія трамвая у Гельсінкі, для якої вже побудували аж три мости, допомогла скоротити шлях від центру міста до острівного району Лааясало вдвічі, пише Time Out.

Чим цікавий новий трамвайний маршрут у Фінляндії?

Продовження лінії, що називається Kruunusillat, скорочує шлях від центру Гельсінкі до острівного району з 11 до всього 5,5 кілометра, а маршрут будуть обслуговувати два трамваї – №11 та №12.

Продовження лінії починається від району Гаканіємі. Звідти 6,7-кілометрова ділянка веде на схід до районів Гопеалааксо та Іліскюля. Ще одна лінія завдовжки 1,2 кілометра з'єднує Гопеалааксо з Круунунвуоренрантою.

Вартість проєкту – 463 мільйони євро – на ці гроші побудували три великі мости. Перший, що називається Маріхаан, розташований на висоті трьох метрів над рівнем моря та простягається на 422 метри. Другий міст, Фінкенсілта, має довжину 293 метри та проходить на висоті 7 метрів над водою.

Але найбільшим став міст Круунунвуорі. Лише його будівництво коштувало 123 мільйони євро, а довжина становить 1191 метр, що робить його найдовшим мостом у всій Фінляндії.

Усі три мости вже обладнані трамвайними коліями, пішохідними зонами та велосипедними доріжками. Користуватися ними також може транспорт екстрених служб, а ось рух усіх інших автомобілів заборонений.

Проєкт готувався протягом багатьох років: ідея з'явилася ще 2002 року в загальному плані розвитку Гельсінкі. А через шість років влада погодила використання трамвайного сполучення. Будівництво мостів почали аж 2021 року, а закінчити проєкт мали у 2027, та зробити це вдалося все ж трохи швидше від запланованого терміну.

І раніше трамвайна мережа міста мала досить хорошу репутацію серед містян. А цього року фінська столиця взагалі посіла 9-те місце в рейтингу Time Out серед міст світу з найкращим громадським транспортом.