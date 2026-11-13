Прямо над водой: в Хельсинки открыли необычный маршрут для трамваев

Новая трамвайная линия в Хельсинки, для которой уже построили целых три моста, помогла сократить путь от центра города до островного района Лааясало вдвое, пишет Time Out.

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Чем интересен новый трамвайный маршрут в Финляндии?

Продолжение линии, называемой Kruunusillat, сокращает путь от центра Хельсинки до островного района с 11 до всего 5,5 километра, а маршрут будут обслуживать два трамвая – №11 и №12.

Продление линии начинается от района Хаканиеми. Оттуда 6,7-километровый участок ведет на восток к районам Хопеалааксо и Илискюля. Еще одна линия протяженностью 1,2 километра соединяет Хопеалааксо с Круунунвуоренрантой.

Стоимость проекта – 463 миллиона евро – на эти деньги построили три больших моста. Первый, называемый Марихаан, расположен на высоте трех метров над уровнем моря и простирается на 422 метра. Второй мост, Финкенсилта, имеет длину 293 метра и проходит на высоте 7 метров над водой.

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Но самым большим стал мост Круунунвуори. Только его строительство обошлось в 123 миллиона евро, а длина составляет 1191 метр, что делает его самым длинным мостом во всей Финляндии.

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Все три моста уже оборудованы трамвайными путями, пешеходными зонами и велосипедными дорожками. Ими также может пользоваться транспорт экстренных служб, а вот движение всех остальных автомобилей запрещено.

Проект готовился в течение многих лет: идея появилась еще в 2002 году в генеральном плане развития Хельсинки. А через шесть лет власти одобрили использование трамвайного сообщения. Строительство мостов начали только в 2021 году, а завершить проект планировалось в 2027-м, однако сделать это удалось все же немного раньше запланированного срока.

И раньше трамвайная сеть города пользовалась довольно хорошей репутацией среди горожан. А в этом году финская столица вообще заняла 9-е место в рейтинге Time Out среди городов мира с лучшим общественным транспортом.