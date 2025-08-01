Лоукост-авіакомпанія Wizz Air оголосила про розширення своєї маршрутної мережі, відкривши кілька нових рейсів з Польщі та Литви. Зокрема, рейси будуть запущені з Гданська та Вільнюса.

Квитки за всіма новими напрямками вже можна забронювати на сайті перевізника. Про це пише 24 Канал з посиланням на Wizz Air.

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Які нові рейси запустив Wizz Air з Польщі та Литви?

Wizz Air оприлюднила плани щодо запуску двох нових маршрутів з Гданська, які мають розпочатися 28 жовтня 2025 року. Лоукостер відкриє рейси до Мадрида (Іспанія) та Катанії (Італія).

Обидва напрямки будуть обслуговуватися тричі на тиждень: у вівторок, четвер та суботу.

Ці нові сполучення забезпечують мандрівникам з північної Польщі прямий доступ до жвавої іспанської столиці та чарівного сицилійського узбережжя, якраз вчасно для осінніх та зимових подорожей,

– каже Габріеле Імперіале, менеджер з корпоративних комунікацій Wizz Air.

Квитки вже доступні на сайті авіакомпанії та через мобільний додаток WIZZ. Ціни починаються від 179 злотих.

До слова, Wizz Air відновить роботу в аеропорту "Варшава-Модлін" після 13-річної перерви й відкриє 11 нових маршрутів з грудня 2025 року.

Авіакомпанія Wizz Air також включила до системи бронювання квитки на маршрут Вільнюс – Краків, який раніше був недоступний. Хоча авіакомпанія ще не зробила офіційного оголошення про це, перший рейс з Вільнюса заплановано на 26 жовтня.

Літатимуть чотири рази на тиждень: у понеділок, середу, п'ятницю та неділю.