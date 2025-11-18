На Майорці вводять нове правило: воно не сподобається одній групі туристів

Майорка – це надзвичайно популярне місце для відпочинку. Та місцева влада останніми роками намагається дбати не лише про туристів, але й про місцевих мешканців.

На Майорці дуже багато туристів – і це все більше непокоїть місцеве населення. Протягом останнього року на острові відбулося кілька антитуристичних протестів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Які нові правила вводять на Майорці?

Місцева влада Майорки планує ввести одне нове правило, що може не сподобатися одній групі туристів. Тож відпочивальникам з великими гаманцями, які мріють пришвартувати свою яхту на берегах острова вже зовсім скоро доведеться шукати нове місце для неї за межами популярного курорту.

Майорка хоче надавати перевагу місцевим мешканцям, коли мовиться про придбання швартових місць у портах. Балеарські острови вже давно є справжнім магнітом для туристів практично з усього світу, що мільйонами відвідують острів.

Лише попереднього року на острові побували 18,7 мільйона мандрівників, що хотіли насолодитися чудовою їжею, захопливими природними ландшафтами та місцевими білосніжними пляжами. І попри те, що більшість людей подорожують літаками, чимало з них прибувають і власними яхтами. Пристані для яхт з'явилися на усіх островах, аби задовольнити цей попит, та на Майорці їхня кількість досягає 15 000, пише Majorka Daily Bulletin.

Втім, місцеві мешканці від цього зовсім не в захваті – адже чимало з них не можуть дозволити собі пришвартувати власні човни через конкуренцію з заможними іноземцями. Тож місцева влада Майорки хоче просунути поправку до нових законів про порти, що зараз розглядаються у парламенті.

Місцева соціалістична партія PSIB наполягає, що пріоритет у місцях для швартування має надаватися мешканцям, що проживають на острові п'ять років чи більше. Окрім того, один з депутатів від партії заявляє, що існують і аналогічні плани щодо нерухомості – незабаром на острові можуть бути запроваджені нові закони, що заборонятимуть іноземцям купувати житло на острові.

А уряд Іспанії тим часом має серйозні плани запровадити податок у 100% на вартість нерухомості, придбаної нерезидентами з країн, що не входять до ЄС.

