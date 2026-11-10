Без PESEL не продадуть: українцям у Польщі потрібно буде давати документи для цих покупок

Вже з 19 липня наступного року на всій території Європейського Союзу набудуть чинності нові правила – вони спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням незаконної діяльності. І торкнуться вони й українців у Польщі.

У ЄС вже зовсім скоро запрацюють нові умови здійснення покупок на великі суми. А для звичайних громадян ці правила означатимуть додаткові перевірки та зобов'язання, пише InPoland.

Для яких покупок знадобиться номер PESEL?

У 2027 році щодо всіх великих покупок – наприклад, ювелірних виробів, нерухомості та автомобілів – будуть запроваджені суворіші перевірки. Нові правила – це частина пакета заходів ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей, а основна мета – це стандартизувати правила в усьому Євросоюзі.

Тож з 19 липня 2027 року, зокрема в Польщі, запровадять єдиний ліміт для оплати. Після його перевищення продавцям та підприємцям потрібно буде проводити значно ретельнішу перевірку своїх клієнтів. Отже, у разі транзакцій на суму понад 10 000 євро (це приблизно 43 000 злотих), покупці будуть змушені підтверджувати свою особу.

Це може включати надання номерів NIP чи PESEL або ж реквізитів банківського рахунку.

Раніше розглядали варіант повністю заборонити платежі готівкою на суму понад 10 000 євро, але згодом від цієї ідеї відмовилися. Проте у випадку готівкових платежів перевірки стануть навіть суворішими: надати підтвердження особи потрібно буде, якщо покупка перевищує суму в 3000 євро.

З практичної точки зору після початку дії нових правил набагато простіше буде здійснювати перекази, що одразу надаватимуть продавцеві доступ до детальних даних про клієнта.