Без PESEL не продадут: украинцам в Польше придется предъявлять документы для этих покупок

В ЕС уже совсем скоро вступят в силу новые условия совершения покупок на большие суммы. А для обычных граждан эти правила будут означать дополнительные проверки и обязательства, пишет InPoland.

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Для каких покупок понадобится номер PESEL?

В 2027 году в отношении всех больших покупок – например, ювелирных изделий, недвижимости и автомобилей – будут введены более строгие проверки. Новые правила – это часть пакета мер ЕС по борьбе с отмыванием денег, а основная цель – стандартизировать правила по всему Евросоюзу.

Поэтому с 19 июля 2027 года, в том числе в Польше, введут единый лимит для оплаты. После его превышения продавцам и предпринимателям нужно будет проводить значительно более тщательную проверку своих клиентов. Таким образом, в случае транзакций на сумму свыше 10 000 евро (это примерно 43 000 злотых) покупатели будут вынуждены подтверждать свою личность.

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Это может включать предоставление номеров NIP или PESEL, либо реквизитов банковского счета.

Ранее рассматривался вариант полного запрета на наличные платежи на сумму свыше 10 000 евро, но впоследствии от этой идеи отказались. Однако в случае наличных платежей проверки станут еще более строгими: подтвердить личность потребуется, если покупка превышает сумму в 3 000 евро.

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С практической точки зрения после вступления в силу новых правил будет гораздо проще осуществлять переводы, которые сразу же предоставят продавцу доступ к подробным данным о клиенте.