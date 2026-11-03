Рюкзаки перевірятимуть, а деякі речі заберуть: які зміни готують у школах Польщі

У польському Міністерстві освіти пропонують внести кілька досить серйозних змін до освітніх норм: зокрема, хочуть дозволити перевірку рюкзаків учнів, а також посилити захист учителів.

У Польщі Міністерство освіти підготувало законопроєкт, згідно з яким директори шкіл чи уповноважені ними працівники матимуть право оглядати верхній одяг та речі учнів. Окрім того, перевіряти можна й місця їх зберігання – зокрема з металошукачами, пише InPoland.

Як зміняться правила у школах Польщі?

Зміни планують внести до Закону про освіту та інших законів, положення яких опублікували в законодавчому та програмному порядку денному Ради міністрів. Основна мета законопроєкту – підвищити безпеку учнів та персоналу у дитячих садках, школах та інших навчальних закладах.

Причиною таких заходів стали події, що відбулися у школах Мазовецького воєводства у жовтні цього року. Вони, мовляв, демонструють "нагальну потребу підсилення безпеки в навчальних закладах".

У міністерстві також наголосили, що через напружену міжнародну ситуацію, а також можливі акти саботажу, школам потрібно надати реальну можливість протидії загрозам. Зокрема, пропонують розширити повноваження директорів дитячих садків та шкіл.

Чинне законодавство Польщі не передбачає, наприклад, можливості перевірки верхнього одягу та речей. А на думку відомства, це може призвести до того, що учні матимуть можливість пронести до закладів освіти предмети, що становлять загрозу життю, здоров'ю чи безпеці.

Але законопроєкт також встановить принцип, що "перевірки проводяться з повагою до гідності та інших особистих прав особи, яку перевіряють".

Зокрема, законопроєкт дозволить директорам шкіл та вчителям вилучати у неповнолітніх і зберігати:

небезпечні предмети;

тютюнові вироби;

електронні сигарети.

Після вилучення керівник закладу повинен буде повідомити поліцію та передати конфісковані речі її працівникам. Щодо неповнолітнього учня повідомлятимуть також батьків та суд у сімейних справах.