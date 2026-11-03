Рюкзаки будут проверять, а некоторые вещи заберут: какие изменения готовятся в школах Польши

В Польше Министерство образования подготовило законопроект, согласно которому директора школ или уполномоченные ими сотрудники будут иметь право досматривать верхнюю одежду и вещи учащихся. Кроме того, можно будет проверять и места их хранения – в том числе с помощью металлоискателей, пишет InPoland.

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Как изменятся правила в школах Польши?

Изменения планируется внести в Закон об образовании и другие законы, положения которых опубликованы в законодательной и программной повестке дня Совета министров. Основная цель законопроекта – повысить безопасность учащихся и персонала в детских садах, школах и других учебных заведениях.

Причиной таких мер стали события, произошедшие в школах Мазовецкого воеводства в октябре этого года. Они, мол, демонстрируют "насущную необходимость усиления безопасности в учебных заведениях".

В министерстве также подчеркнули, что из-за напряженной международной ситуации, а также возможных актов саботажа, школам необходимо предоставить реальную возможность противодействовать угрозам. В частности, предлагается расширить полномочия директоров детских садов и школ.

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Действующее законодательство Польши не предусматривает, например, возможности досмотра верхней одежды и вещей. А по мнению ведомства, это может привести к тому, что ученики смогут проносить в учебные заведения предметы, представляющие угрозу жизни, здоровью или безопасности.

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Однако законопроект также закрепит принцип, согласно которому "досмотры проводятся с уважением к достоинству и другим личным правам досматриваемого лица".

В частности, законопроект позволит директорам школ и учителям изымать и хранить у несовершеннолетних:

опасные предметы;

табачные изделия;

электронные сигареты.

После изъятия руководитель учебного заведения должен будет уведомить полицию и передать конфискованные вещи ее сотрудникам. В случае с несовершеннолетним учеником будут также уведомлены родители и суд по семейным делам.