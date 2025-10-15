Одне з найбільших популярних місць для відпочинку в Іспанії ввело кілька нових заборон для туристів – і все для того, аби скоротити його кількість.

Надмірний туризм в Іспанії вже став справжньою проблемою, і місцева влада Майорки, одного з найбільш популярних курортів, намагається скоротити кількість відпочивальників за допомогою введення нових заборон, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво "Допомога надмірна": поляки різко висловилися щодо ставлення до українських біженців

Які нові заборони з'являються на Майорці?

Оголосили про нові заходи у боротьбі з надмірним туризмом у столиці Майорки, Пальмі. Відтепер там встановлено повну заборону на вечіркові човни, нову оренду житла для туристів, а також на молодіжні хостели.

Мер Хайме Мартінес представив нові жорсткі заборони 14 жовтня та заявив, що заборона на нову оренду житла набуває чинності негайно та діятиме ретроспективно протягом трьох місяців, аби нові приміщення не були затверджені.

Заборона на оренду житла для туристів існувала й раніше, але поширювалася тільки на багатоквартирні будинки. А зараз заборонено здавати в оренду й окремі будинки та кімнати. Наразі у Пальмі існує тільки 639 легальних об'єктів туристичної оренди, і вони продовжуватимуть існувати. Втім, якщо якийсь з них закриється, його не замінятимуть на інший.

По всій Пальмі у рамках цих заходів заборонили відкривати нові хостели, а ті, що вже існують, заохочуватимуть переобладнувати під готелі чи житло.

Яка ситуація з туризмом на Майорці?

Протягом 2024 та 2025 років мешканці Іспанії виходили на антитуристичні протести – втім, видається на те, що цьогоріч середземноморський острів досягне нового рекорду відвідуваності, пише DW.

Надмірний туризм призводить до кілометрових заторів на вузьких гірських дорогах, зупиняє роботу громадського транспорту та спричиняє житлову кризу серед місцевих мешканців, адже чимало житла віддається не під постійну оренду, а для туристичної.

Станом на кінець липня Балеарські острови відвідали майже 11 мільйонів туристів, і це незначне збільшення, порівняно з попереднім роком, коли показник становив 18,7 мільйона за весь рік.

Що ще потрібно знати про туризм за кордоном?