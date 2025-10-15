Одно из самых популярных мест для отдыха в Испании ввело несколько новых запретов для туристов – и все для того, чтобы сократить его количество.

Чрезмерный туризм в Испании уже стал настоящей проблемой, и местные власти Майорки, одного из самых популярных курортов, пытаются сократить количество отдыхающих с помощью введения новых запретов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Какие новые запреты появляются на Майорке?

Объявили о новых мерах в борьбе с чрезмерным туризмом в столице Майорки, Пальме. Отныне там установлен полный запрет на вечерние лодки, новую аренду жилья для туристов, а также на молодежные хостелы.

Мэр Хайме Мартинес представил новые жесткие запреты 14 октября и заявил, что запрет на новую аренду жилья вступает в силу немедленно и будет действовать ретроспективно в течение трех месяцев, чтобы новые помещения не были утверждены.

Запрет на аренду жилья для туристов существовал и раньше, но распространялся только на многоквартирные дома. А сейчас запрещено сдавать в аренду и отдельные дома и комнаты. Сейчас в Пальме существует только 639 легальных объектов туристической аренды, и они будут продолжать существовать. Впрочем, если какой-то из них закроется, его не будут заменять на другой.

По всей Пальме в рамках этих мероприятий запретили открывать новые хостелы, а те, что уже существуют, будут поощрять переоборудовать под гостиницы или жилье.

Какова ситуация с туризмом на Майорке?

В течение 2024 и 2025 годов жители Испании выходили на антитуристические протесты – впрочем, выдается на то, что в этом году средиземноморский остров достигнет нового рекорда посещаемости, пишет DW.

Чрезмерный туризм приводит к километровым пробкам на узких горных дорогах, останавливает работу общественного транспорта и вызывает жилищный кризис среди местных жителей, ведь немало жилья отдается не под постоянную аренду, а для туристической.

По состоянию на конец июля Балеарские острова посетили почти 11 миллионов туристов, и это незначительное увеличение, по сравнению с предыдущим годом, когда показатель составлял 18,7 миллиона за весь год.

