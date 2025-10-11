Отпуска часто не обходятся без стресса – и упаковка чемодана часто только добавляет волнения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Что не стоит брать с собой в поездку?

Если вы чувствуете, что все вещи не влезают в чемодан, несколько предметов можно выложить прямо сейчас – и вы совсем ничего не потеряете.

Ценные ювелирные изделия

Вероятно, это одна из самых больших ошибок путешественников – брать с собой дорогие украшения. Ведь риск кражи, потери или повреждения просто не стоит забот, которые эти украшения создают. Эксперт по путешествиям Нил Аткинсон поделился, что слышал немало историй о том, как туристы теряли свои драгоценные вещи, или большую часть отпуска проводили в волнении за их безопасность.

Вместо этого лучше выбрать универсальные, но не такие дорогие аксессуары.

Чрезмерное количество обуви

Три пары обуви – это все, что вам нужно в отпуске. Шлепанцы для пляжа, обувь для ходьбы по городу и удобная обувь для вечернего отдыха полностью удовлетворят ваши потребности. И даже если вы упакуете больше, скорее всего, окажется, что вы просто не будете его носить.

Обувь громоздкая и тяжелая – она занимает место, которое можно было бы использовать для вещей, которые вам действительно понадобятся,

– поделился эксперт.

А для длительных поездок он также советует выбирать универсальные цвета, что подойдут к максимальному количеству вашей одежды.

Слишком много средств для ухода

Большие бутылки с шампунем, кондиционером, гелем для душа и лица могут не только занять много места в вашем чемодане, но и создать риск разливания в багаже, пишет Travel+Leisure.

Маленькие баночки для путешествий существуют не просто так, и они могут стать ценной инвестицией в ваше удобство и комфорт.

Фен

Даже если вы не можете представить себе мытье головы без высушивания волос феном, брать его не стоит – ведь в большинстве отелей и хостелов он уже есть, и вы можете даже не воспользоваться собственным.

