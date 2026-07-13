Між Києвом та Варшавою можуть запустити новий щоденний потяг: що відомо

Управління залізничного транспорту Польщі вже отримало запит від PKP Intercity про намір запустити ще одне сполучення маршрутом Варшава-Західна – Київ.

Новий пасажирський потяг, що поєднає столиці Польщі та України, курсуватиме щоденно та почне рух 13 грудня 2026 року. Очікується, що він курсуватиме до 2031 року, пише Rynok Kolejowy.

Як курсуватиме новий потяг Варшава – Київ?

На території Польщі новий маршрут курсуватиме винятково як міжнародний рейс: у напрямку Києва на польських станціях буде дозволена тільки посадка, а ось у зворотному напрямку – тільки висадка.

Вже відомий і розклад майбутнього потяга – у напрямку України він відправлятиметься зі станції Варшава-Західна о 18:46. Також він зупинятиметься на станціях Варшава-Центральна та Варшава-Східна, Люблін-Головна й Хелм.

До Дорогуска на кордоні прибуватиме потяг о 22:00, а відправлятиметься з прикордонного пункту о 23:10. Кінцевою станцією маршруту стане Київ-Пасажирський.

У зворотному напрямку потяг прибуватиме на кордон 0 04:40, а відправлятиметься о 06:00. До Варшави-Західної він дістанеться вже до 09:14.

Як ще можна дістатися до Польщі потягом?

Новий анонсований потяг – це далеко не єдиний рейс з України до Польщі ось ще кілька маршрутів, якими можна скористатися.