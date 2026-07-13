Новый пассажирский поезд, который соединит столицы Польши и Украины, будет курсировать ежедневно и начнет движение 13 декабря 2026 года. Ожидается, что он будет курсировать до 2031 года, пишет Rynok Kolejowy.

Как будет курсировать новый поезд Варшава – Киев?

На территории Польши новый маршрут будет курсировать исключительно как международный рейс: в направлении Киева на польских станциях будет разрешена только посадка, а вот в обратном направлении – только высадка.

Уже известно и расписание будущего поезда – в направлении Украины он будет отправляться со станции Варшава-Западная в 18:46. Также он будет останавливаться на станциях Варшава-Центральная и Варшава-Восточная, Люблин-Главная и Хелм.

В Дорогуск на границе поезд прибудет в 22:00, а отправляться с пограничного пункта будет в 23:10. Конечной станцией маршрута станет Киев-Пассажирский.

В обратном направлении поезд будет прибывать на границу в 04:40, а отправляться в 06:00. До Варшавы-Западной он доберется уже к 09:14.

Как еще можно добраться до Польши на поезде?

Новый анонсированный поезд – это далеко не единственный рейс из Украины в Польшу: вот еще несколько маршрутов, которыми можно воспользоваться.